5 упражнений для домашней тренировки, которые помогут похудеть
Физические упражнения можно легко выполнять дома без специального оборудования. Тренер назвала упражнения, которые помогут сбросить вес и привести тело в форму.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!
Сертифицированный тренер Кейт Мэйер назвала пять простых, но эффективных упражнений для домашней тренировки, которые можно легко включить в свой распорядок, чтобы сбросить вес.
Каждое упражнение следует выполнять 10 раз, прежде чем переходить к следующему.
Приседания со скачками на 180 градусов
Это движение нижней частью тела похоже на классический прыжковый присед, но с дополнительным поворотом на 180 градусов.
Сначала поставьте ноги на ширину плеч. Далее присядьте и высоко подпрыгните и в этот момент вращайте туловище, пока не станете лицом в другую сторону.
Приседания со скачками (фото: кадр с видео)
Выпады
Это эффективное упражнение для ног, которое сжигает калории, укрепляя ягодицы, подколенные сухожилия и литки.
Сделайте шаг одной ногой вперед и перейдите в выпад. Перенесите вес на ногу, которой сделали шаг и поставьте руки на бедра.
Опустите тело в выпад, пока обе ноги не сделают углы 90 градусов.
Выпады (фото: eatthis.com)
Планка с приседанием
Это высокоинтенсивное движение является уникальным способом сжечь много калорий.
Сначала присядьте, а затем быстро примите положение планки. После этого резко сделайте снова приседания, при этом руки поднимая вверх.
Планка с приседаниями (фото: кадр с видео)
Планка с движениями ногами
Начните с планки, телом должно быть в прямой линии.
Отведите правое колено в сторону правого плеча. Далее повторите движение с противоположной стороны и продолжайте чередовать.
Планка с движениями ногами (фото: eatthis.com)
Отжимание
Это классическое упражнение, которое очень эффективно.
Встаньте в планку, держа тело в прямой линии, а корпус прямым.
Опустите грудь в пол, держа локти близко к бокам тела.
Отжимание (фото: eatthis.com)