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5 упражнений для домашней тренировки, которые помогут похудеть

Четверг 31 октября 2024 18:01
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5 упражнений для домашней тренировки, которые помогут похудеть Какие упражнения помогут похудеть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Физические упражнения можно легко выполнять дома без специального оборудования. Тренер назвала упражнения, которые помогут сбросить вес и привести тело в форму.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!

Сертифицированный тренер Кейт Мэйер назвала пять простых, но эффективных упражнений для домашней тренировки, которые можно легко включить в свой распорядок, чтобы сбросить вес.

Каждое упражнение следует выполнять 10 раз, прежде чем переходить к следующему.

Приседания со скачками на 180 градусов

Это движение нижней частью тела похоже на классический прыжковый присед, но с дополнительным поворотом на 180 градусов.

Сначала поставьте ноги на ширину плеч. Далее присядьте и высоко подпрыгните и в этот момент вращайте туловище, пока не станете лицом в другую сторону.

5 упражнений для домашней тренировки, которые помогут похудетьПриседания со скачками (фото: кадр с видео)

Выпады

Это эффективное упражнение для ног, которое сжигает калории, укрепляя ягодицы, подколенные сухожилия и литки.

Сделайте шаг одной ногой вперед и перейдите в выпад. Перенесите вес на ногу, которой сделали шаг и поставьте руки на бедра.

Опустите тело в выпад, пока обе ноги не сделают углы 90 градусов.

5 упражнений для домашней тренировки, которые помогут похудетьВыпады (фото: eatthis.com)

Планка с приседанием

Это высокоинтенсивное движение является уникальным способом сжечь много калорий.

Сначала присядьте, а затем быстро примите положение планки. После этого резко сделайте снова приседания, при этом руки поднимая вверх.

5 упражнений для домашней тренировки, которые помогут похудеть5 упражнений для домашней тренировки, которые помогут похудетьПланка с приседаниями (фото: кадр с видео)

Планка с движениями ногами

Начните с планки, телом должно быть в прямой линии.

Отведите правое колено в сторону правого плеча. Далее повторите движение с противоположной стороны и продолжайте чередовать.

5 упражнений для домашней тренировки, которые помогут похудетьПланка с движениями ногами (фото: eatthis.com)

Отжимание

Это классическое упражнение, которое очень эффективно.

Встаньте в планку, держа тело в прямой линии, а корпус прямым.

Опустите грудь в пол, держа локти близко к бокам тела.

5 упражнений для домашней тренировки, которые помогут похудетьОтжимание (фото: eatthis.com)

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Читайте также, сколько раз должны отжиматься мужчины и женщины в разном возрасте.

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