5 спектаклей в театре Франко, на которые труднее всего купить билеты

"Конотопская ведьма"

Самая популярная постановка, на которую невозможно купить билеты даже заблаговременно, это "Конотопская ведьма". Это спектакль по повести Григория Квитки-Основьяненко рассказывает о жизни городка Конотоп, казацкой старшине, сотнике славной конотопской сотни Никите Уласовиче Забрехе, его писаре Прокопе Григорьевиче Пистряке и о ведьме Явдохе Зубихе.

Спектакль получил международное признание благодаря своему уникальному сочетанию классики и современного театрального искусства. Под руководством талантливого режиссера Ивана Урывского она не только стала хитом на украинских сценах, но и получила положительные отзывы на международных театральных фестивалях.



Спектакль "Конотопская ведьма" (фото: ft.org.ua)

"Кайдашева семья"

Спектакль по повести украинского писателя Ивана Нечуя-Левицкого. Сюжет Кайдашевой семьи охватывает события, произошедшие в большой сельской семье Кайдашей. Главные герои: Кайдаш, его жена Маруся и два сына Карп и Лаврин. В постановке показан переломный момент существования семьи, когда взрослеют дети, выбирают себе пары и начинается другая жизнь.

Отметим, что комические и драматические ситуации, в которые попадают персонажи, взяты из реальной жизни.



Спектакль "Кайдашева семья" (фото: ft.org.ua)

"Мария Стюарт"

Пьеса "Мария Стюарт" (1800 г.) немецкого поэта и драматурга Фридриха Шиллера создана на основе документальных материалов о жизни последней католической королевы Шотландии Марии Стюарт. Это история противостояния двух великих женщин, конфликта двух королев.

В своей постановке Иван Урывский исключает романтический контекст, сосредотачиваясь на теме власти, зависимости и предательства. Герои спектакля "Мария Стюарт" добиваются собственных интересов с помощью секса, интриг и мести. Здесь нет места моральным сомнениям, а сам дворец превращается в ночной клуб с неоновой вывеской Crown.



Спектакль "Мария Стюарт" (фото: ft.org.ua)

"Грек Зорба"

Это пьеса Виталия Малахова и Анатолия Хостикоева по мотивам романа Никоса Казандзакиса "Я, Грек Зорба".

В основе сюжета - жизненные перипетии Алексиса Зорбы, неисправимого романтика, вечного путешественника, философа и мудреца, музыканта и танцора. Особым содержанием полна его встреча с молодым хозяином Никосом, романтическая любовь с вечной Женщиной и множество других грустных и радостных событий, участником которых стал Зорба.



Спектакль "Грек Зорба" (фото: ft.org.ua)

"Авантюрист"

По мотивам романа Тадеуша Доленги-Мостовича "Карьера Никодима Дизмы".

Мужчина из небольшого городка приезжает в столицу. И хотя Никодим Дизма не имеет образования и специальности, он мечтает найти "тепленькое место", чтобы хорошо жить и не прилагать особого труда. Так однажды в его руки случайно попадает приглашение на раут к председателю Совета Министров.



Спектакль "Авантюрист" (фото: ft.org.ua)

Также сложно купить билеты на спектакли "Житейское море" и "Свадьба Фигаро".

Вас также может заинтересовать