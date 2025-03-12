5 спектаклей в театре Франко, на которые труднее всего купить билеты

Несмотря на то, что в Украине продолжается полномасштабная война, многие люди не перестали интересоваться искусством. Так, билеты на некоторые спектакли в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко раскупают за несколько месяцев из-за высокого спроса.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, на какие спектакли зрители чаще всего не могут купить билеты.

"Конотопская ведьма"

Самая популярная постановка, на которую невозможно купить билеты даже заблаговременно, это "Конотопская ведьма". Это спектакль по повести Григория Квитки-Основьяненко рассказывает о жизни городка Конотоп, казацкой старшине, сотнике славной конотопской сотни Никите Уласовиче Забрехе, его писаре Прокопе Григорьевиче Пистряке и о ведьме Явдохе Зубихе.

Спектакль получил международное признание благодаря своему уникальному сочетанию классики и современного театрального искусства. Под руководством талантливого режиссера Ивана Урывского она не только стала хитом на украинских сценах, но и получила положительные отзывы на международных театральных фестивалях.



Спектакль "Конотопская ведьма" (фото: ft.org.ua)

"Кайдашева семья"

Спектакль по повести украинского писателя Ивана Нечуя-Левицкого. Сюжет Кайдашевой семьи охватывает события, произошедшие в большой сельской семье Кайдашей. Главные герои: Кайдаш, его жена Маруся и два сына Карп и Лаврин. В постановке показан переломный момент существования семьи, когда взрослеют дети, выбирают себе пары и начинается другая жизнь.

Отметим, что комические и драматические ситуации, в которые попадают персонажи, взяты из реальной жизни.



Спектакль "Кайдашева семья" (фото: ft.org.ua)

"Мария Стюарт"

Пьеса "Мария Стюарт" (1800 г.) немецкого поэта и драматурга Фридриха Шиллера создана на основе документальных материалов о жизни последней католической королевы Шотландии Марии Стюарт. Это история противостояния двух великих женщин, конфликта двух королев.

В своей постановке Иван Урывский исключает романтический контекст, сосредотачиваясь на теме власти, зависимости и предательства. Герои спектакля "Мария Стюарт" добиваются собственных интересов с помощью секса, интриг и мести. Здесь нет места моральным сомнениям, а сам дворец превращается в ночной клуб с неоновой вывеской Crown.



Спектакль "Мария Стюарт" (фото: ft.org.ua)

"Грек Зорба"

Это пьеса Виталия Малахова и Анатолия Хостикоева по мотивам романа Никоса Казандзакиса "Я, Грек Зорба".

В основе сюжета - жизненные перипетии Алексиса Зорбы, неисправимого романтика, вечного путешественника, философа и мудреца, музыканта и танцора. Особым содержанием полна его встреча с молодым хозяином Никосом, романтическая любовь с вечной Женщиной и множество других грустных и радостных событий, участником которых стал Зорба.



Спектакль "Грек Зорба" (фото: ft.org.ua)

"Авантюрист"

По мотивам романа Тадеуша Доленги-Мостовича "Карьера Никодима Дизмы".

Мужчина из небольшого городка приезжает в столицу. И хотя Никодим Дизма не имеет образования и специальности, он мечтает найти "тепленькое место", чтобы хорошо жить и не прилагать особого труда. Так однажды в его руки случайно попадает приглашение на раут к председателю Совета Министров.



Спектакль "Авантюрист" (фото: ft.org.ua)

Также сложно купить билеты на спектакли "Житейское море" и "Свадьба Фигаро".

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