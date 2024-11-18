5 важных причин, почему диеты заканчиваются срывом и набором веса

Что такое диета

Диета представляет собой специальные правила питания, которые могут включать информацию о рекомендованных продуктах, методах приготовления пищи, объемах порций, частоте и времени употребления пищи. воздействие на организм.

Модные диеты и исследования питания меняются почти каждый день. И все же, несмотря на весь ажиотаж, исследования показывают, что правильный выбор пищи оказывает положительное влияние на здоровье, а неправильное питание имеет негативные долгосрочные последствия.

Однако часто "сиденья" на диетах заканчиваются срывами. Часто диеты не работают, потому что они создают временный результат, но не меняют привычки на длительный срок.

К тому же они могут вызвать стресс, чувство голода и даже переедание.

Причины срывов

По словам нутрициолога Анастасии Краевской, есть определенные причины, которые не позволяют удержаться на диете и вызывают срывы и переедание.

Чрезмерные ограничения

Диеты часто заключаются в строгих ограничениях, из-за которых возникает чувство голода и неудовольствия, приводящие к срывам и перееданию.

Поэтому запомните, что строгие ограничения не дают результата на долгое время.

Нереалистические ожидания

Часто люди ожидают быстрых результатов, но потеря веса - это долгий процесс, требующий терпения.

Также, когда результат не соответствует ожиданиям, приходит разочарование и желание сдаться.

Психологическое давление

Чем больше вы запрещаете себе определенные продукты, тем сильнее желание их съесть. Чувства вины после "нарушения" только усложняют ситуацию.

Поэтому диеты могут создавать как бы замкнутый круг.

Заедание эмоций

Многие люди употребляют пищу как способ справиться со стрессом, скукой или эмоциональными трудностями.

Важно признать, когда потребление пищи - для удовлетворения эмоций, а не из-за физического голода и найти альтернативные способы справиться с ними.

Игнорирование желаний

Обычно диеты запрещают употребление любимых продуктов, что может привести к ощущению недостатка.

Вместо того, чтобы полностью исключать их из рациона, попробуйте добавлять любимые продукты в умеренном количестве. Это поможет сохранить удовольствие от еды и снизить риск срывов.