5 важных правил, как не купить опасную игрушку для ребенка

Выбирать надежного продавца

Для того, чтобы приобрести игрушку, которая не представляет опасности для детей, следует избегать приобретения товара на стихийных рынках, а также в точках продаж, которые вызывают хотя бы малейшие сомнения.

Выбирайте официальные онлайн-площадки или проверенные магазины, которые предоставляют полную информацию о товаре и гарантируют качество игрушек.

Проверить соответствие стандартам

Своеобразной гарантией безопасности игрушки является соответствие техническим регламентам: проверке игрушки на силу битья, растяжения, сжатия, остроту краев, качество состава материалов и технику изготовления.

Убедитесь, что игрушка отвечает требованиям. В этом случае должен быть специальный знак соответствия.

Обращать внимание на этикетку

Чтобы выбрать игрушку, которая будет безопасна для ребенка, обратите внимание на этикетку или упаковку. На нем должна быть указана вся важная информация: полное название товара, состав материалов и данные о производителе.

Чтобы не купить опасную игрушку, обратите внимание на этикетку (иллюстративное фото: Freepik)

Кроме этого, к игрушке должна предоставляться инструкция, а также предупреждение по возрасту и использованию. Не пренебрегайте рекомендациями: игрушки для детей постарше часто содержат мелкие элементы, которые опасны для здоровья и жизни любопытных малышей.

Выбирать игрушку из качественных материалов

Чтобы выбрать безопасную игрушку, следует избегать тех, которые имеют специфический или резкий запах. Не менее важно помнить про возможную токсичность краски и обходить стороной слишком яркие игрушки - в краске может быть превышение нормы количества химических элементов.

К тому же крепкость материала игрушки влияет не только на то, сколько "проживет" игрушка, но и на безопасную игру - острые куски пластика сломанной игрушки могут ранить ребенка.

Проверить надежность изготовления

Другим критерием выбора безопасной игрушки является надежность крепления. Ведь дети часто любят тянуть за детали для исследования нового предмета.

Следует убедиться, что игрушка соответствует возрасту и не содержит мелких деталей, представляющих опасность для малышей - дети могут их проглотить.

Помня об этих советах и ​​тщательно выбирая игрушку к новогодним праздникам, вы сможете приобрести безопасный и качественный подарок, который будет долго радовать ребенка.