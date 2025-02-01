5 триллеров о маньяках и маньячках, от которых стынет сердце. Сюжеты поразят реалистичностью

"Мизери"

Эта история расскажет о писателе, который попадает в очень странное ДТП. Его спасает женщина, которая с первой секунды кажется подозрительной. Впрочем, вы даже не догадываетесь, что она на самом деле скрывает.

И потом женщина окажется настоящей маньячкой. Она заставит писателя делать то, что ей хочется. Сможет ли он сбежать от сумасшедшей?

"Незнакомцы"

Действительно жуткий фильм начинается с того, что пара отправляется на отдых за город. Дом, который кажется прекрасным местом для романтического уик-энда, впоследствии станет адской ловушкой.

Впрочем, настоящие ужасы начнутся не сразу. Сюжет будет держать в напряжении, ведь маньяки, которые появятся в фильме, действительно жестокие. Их ничто не сможет остановить.

"Еретик"

"Свежий" триллер расскажет о двух девушках, которые окажутся в доме одинокого пожилого мужчины. Сначала они хотели переубедить его в споре относительно религии, но потом все же решат уйти.

Впрочем, мужчина не спешит сказать им "пока". Девушки оказались в очень жестокой ловушке, будто маньяк ждал именно их годами. А финал ленты поразит многих.

"Кто вы, мистер Брукс?"

В центре сюжета - успешный мужчина, который скрывает очень жуткий секрет. В нем будто живут две личности. И если первую видят все, то вторую он старательно скрывает.

А потом мужчину заметит еще один маньяк, который напугает вас еще сильнее. История очень запутанная и неожиданная, а потому заставит затаить дыхание.

"Монстр"

Триллер, основанный на реальных событиях, расскажет о женщине легкого поведения. Она пытается найти возможность изменить свою жизнь, но все решит встреча с клиентом, которого она убьет.

На этом преступления женщины не закончатся. Она откроет в себе очень темную сторону, которой не сможет противиться. Впрочем, едва ли маньячка сумеет долго оставаться незамеченной.