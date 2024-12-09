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5 способ, которые помогут похудеть раз и навсегда без всяких диет

Диетолог поделилась секретами, которые помогут похудеть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Потеря веса является актуальной целью многих людей по разным причинам. Диетолог назвала 5 советов, которые помогут убрать избыточный вес без особой нагрузки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Это подходит для всего, от салатов и супов на обед и до бульона на ужин. Это не позволит вам потянуться к полуфабрикатам, которые могут быть наполнены солью и сахаром.

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