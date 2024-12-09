5 способ, которые помогут похудеть раз и навсегда без всяких диет
Потеря веса является актуальной целью многих людей по разным причинам. Диетолог назвала 5 советов, которые помогут убрать избыточный вес без особой нагрузки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
"Здоровая" тарелка
Диетолог Гуна Биланде рассказала, что первым шагом является убедиться, что вы питаетесь полезно. В частности, 25% тарелки должен содержать нежирный источник белка, такой как курица, лосось или яйца.
В то время как половину тарелки следует посвятить овощам, а остальное можно составить из сложных углеводов, таких как картофель, рис или макароны.
"Нежирный белок действительно важен в диете, потому что он помогает наращивать и восстанавливать мышцы, а также дает ощущение сытости дольше, а значит способствует потере жира", - отметила эксперт.
Приготовление пищи
Если у вас был длинный день и вы устали, может быть легко отказаться от плана здорового питания. Поэтому, если вы готовите еду, всегда готовьте больше, чем нужно. Таким образом, вы можете упаковать остатки пищи и положить их в холодильник или морозильную камеру еще на один день.
Это подходит для всего, от салатов и супов на обед и до бульона на ужин. Это не позволит вам потянуться к полуфабрикатам, которые могут быть наполнены солью и сахаром.
Ешьте медленно
Во многих случаях людям нужно заново учиться правильно жевать. Важно снизить скорость и отказаться от всех экранов, включая телевизоры и телефоны во время еды.
Так вы скорее остановитесь и не переедите, ведь ничего вас не будет отвлекать. К тому же важно тщательно пережевывать пищу, чтобы улучшить пищеварение.
Употребление большого количества воды
Увлажнение - еще один из главных советов Гуны по подавлению голода.
Если вы чувствуете голод, сначала выпейте стакан воды. Если организм хорошо увлажнен и получает высокий уровень белка, вы не переедите.
Регулярно занимайтесь спортом
Лишь 30 минут физических упражнений в день могут творить чудеса и это может быть просто прогулка. Вам необязательно ходить в спортзал каждый день.
"Это может быть ходьба, йога, пилатес, плавание или что-нибудь другое, что вам подходит. Найдите то, что вам подходит, и придерживайтесь этого. Малые вещи имеют значение", - отметила эксперт.
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