5 смертельно ядовитых грибов, которые нужно уметь отличать

Бледная поганка (Amanita phalloides)

Как выглядит. Бледая поганка имеет белую или зеленоватую шляпку, гладкую и блестящую, ножка - тонкая с кольцом и вольвой у основания. Часто ее путают со съедобными шампиньонами или сыроежками.

Симптомы отравления. Первые симптомы появляются через 6-12 часов после употребления - это тошнота, рвота, сильная боль в животе. Через несколько дней может наступить кажущееся улучшение, после которого токсины начинают разрушать печень и почки, что без лечения приводит к летальному исходу.

Бледная поганка (фото: Википедия)

Мухомор пантерный (Amanita pantherina)

Как выглядит. Мухомор пантерный имеет коричневую шляпку с оставшимися от пленочки белыми точками и гладкую ножку с белым кольцом. Его часто путают со съедобными грибами из-за подобного внешнего вида.

Симптомы отравления. Через 1-2 ч после употребления появляются галлюцинации, судороги, сильное потоотделение и возбуждение. В тяжелых случаях возможна кома и остановка дыхания или сердца, требующая немедленной медицинской помощи.

Мухомор пантерный (фото: Википедия)

Мухомор обыкновенный (Amanita muscaria)

Как выглядит. Мухомор обыкновенный легко узнать по красной шляпке с белыми точками, что делает его одним из самых известных ядовитых грибов. Его часто можно встретить в лесах разных типов.

Симптомы отравления. Через 30 минут - 2 часа после употребления появляются тошнота, рвота, галлюцинации, дезориентация и судороги. В тяжелых случаях возможны нарушения сердечной деятельности и дыхания, что требует медицинского вмешательства.

Мухомор обыкновенный (фото: Википедия)

Иноцибе Патуйяра (Inocybe erubescens)

Как выглядит. Иноцибе Патуйяра имеет коническую белую или кремовую шляпку, которая впоследствии приобретает розовый оттенок. Ножка тонкая, с остатками пленочки, часто немного раздута у основания.

Симптомы отравления. Отравление проявляется усиленным слюноотделением, потоотделением, болью в животе, диареей, расстройствами зрения. При тяжелом отравлении возможно нарушение дыхания и даже остановка сердца, что требует немедленной медицинской помощи.

Иноцибе Патуйяра или волоконница (фото: Википедия)

Ложные опята (Hypholoma fasciculare)

Как выглядят. Ложные опята имеют желтую или оливково-зеленую шляпку и желтую ножку, растут группами на пнях или ветхой древесине. Их легко спутать со съедобными опятами, особенно неопытным грибникам.

Симптомы отравления. Первые симптомы появляются через 1-6 часов после употребления: тошнота, рвота, боль в животе и диарея. В тяжелых случаях возможны судороги и потеря сознания, поэтому важно обратиться за помощью врача как можно скорее.

Ложные опята (фото: Википедия)