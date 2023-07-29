5 симптомов сердечной недостаточности, которые маскируются под другие болезни

Сердечная недостаточность - состояние, при котором сердце не способно эффективно снабжать организм кровью. Это серьезное заболевание, требующее внимательного отношения и своевременного лечения. Однако иногда проблемы с сердцем могут маскироваться под другие болезни.
Как понять, что сердце работает неправильно, рассказала в Instagram кардиолог Наталья Иванюк.
Следует обратить внимание, если ваши повседневные задачи стали вызывать чувство усталости, сонливости или даже депрессии. Это может быть связано с недостаточным кровоснабжением органов и тканей.
Сердце не справляется с нагрузкой и не может обеспечить телу достаточно кислорода и энергии.
В некоторых случаях сердечная недостаточность может привести к потере аппетита и малозаметной потере веса.
Причиной этого может быть пониженная способность организма усваивать питательные вещества и сохранять жидкость.
Вы можете ощущать нехватку воздуха или затрудненное дыхание при малейшей физической активности или даже в состоянии покоя. Это - серьезный сигнал тревоги.
Сердечная недостаточность может вызвать скопление жидкости в легких, что приводит к одышке.
Отек может возникать из-за чрезмерного накопления жидкости и тканей лица, тела или органов.
При сердечной недостаточности набухать могут ноги, лодыжки или даже живот.
Из-за сердечной недостаточности может уменьшаться сексуальное желание у обоих полов. Причина этому - пониженное кровоснабжение в органы репродуктивной системы.
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