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5 симптомов сердечной недостаточности, которые маскируются под другие болезни

Как понять, что у вас проблемы с сердцем (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Сердечная недостаточность - состояние, при котором сердце не способно эффективно снабжать организм кровью. Это серьезное заболевание, требующее внимательного отношения и своевременного лечения. Однако иногда проблемы с сердцем могут маскироваться под другие болезни.

Как понять, что сердце работает неправильно, рассказала в Instagram кардиолог Наталья Иванюк.

Утомляемость и слабость

Следует обратить внимание, если ваши повседневные задачи стали вызывать чувство усталости, сонливости или даже депрессии. Это может быть связано с недостаточным кровоснабжением органов и тканей.

Сердце не справляется с нагрузкой и не может обеспечить телу достаточно кислорода и энергии.

Потеря аппетита и похудение

В некоторых случаях сердечная недостаточность может привести к потере аппетита и малозаметной потере веса.

Причиной этого может быть пониженная способность организма усваивать питательные вещества и сохранять жидкость.

Одышка

Вы можете ощущать нехватку воздуха или затрудненное дыхание при малейшей физической активности или даже в состоянии покоя. Это - серьезный сигнал тревоги.

Сердечная недостаточность может вызвать скопление жидкости в легких, что приводит к одышке.

Отечность

Отек может возникать из-за чрезмерного накопления жидкости и тканей лица, тела или органов.

При сердечной недостаточности набухать могут ноги, лодыжки или даже живот.

Проблемы с либидо

Из-за сердечной недостаточности может уменьшаться сексуальное желание у обоих полов. Причина этому - пониженное кровоснабжение в органы репродуктивной системы.

 

Раньше мы писали о 5 препаратах, которые должны быть в вашей аптечке, если у вас "сердце".

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