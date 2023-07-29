ua en ru
Сб, 29 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

5 симптомов сердечной недостаточности, которые маскируются под другие болезни

Новина українською →
Суббота 29 июля 2023 06:40
5 симптомов сердечной недостаточности, которые маскируются под другие болезни Как понять, что у вас проблемы с сердцем (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко
Эксперт: Наталья Иванюк

Сердечная недостаточность - состояние, при котором сердце не способно эффективно снабжать организм кровью. Это серьезное заболевание, требующее внимательного отношения и своевременного лечения. Однако иногда проблемы с сердцем могут маскироваться под другие болезни.

Как понять, что сердце работает неправильно, рассказала в Instagram кардиолог Наталья Иванюк.

Утомляемость и слабость

Следует обратить внимание, если ваши повседневные задачи стали вызывать чувство усталости, сонливости или даже депрессии. Это может быть связано с недостаточным кровоснабжением органов и тканей.

Сердце не справляется с нагрузкой и не может обеспечить телу достаточно кислорода и энергии.

Потеря аппетита и похудение

В некоторых случаях сердечная недостаточность может привести к потере аппетита и малозаметной потере веса.

Причиной этого может быть пониженная способность организма усваивать питательные вещества и сохранять жидкость.

Одышка

Вы можете ощущать нехватку воздуха или затрудненное дыхание при малейшей физической активности или даже в состоянии покоя. Это - серьезный сигнал тревоги.

Сердечная недостаточность может вызвать скопление жидкости в легких, что приводит к одышке.

Отечность

Отек может возникать из-за чрезмерного накопления жидкости и тканей лица, тела или органов.

При сердечной недостаточности набухать могут ноги, лодыжки или даже живот.

Проблемы с либидо

Из-за сердечной недостаточности может уменьшаться сексуальное желание у обоих полов. Причина этому - пониженное кровоснабжение в органы репродуктивной системы.

Раньше мы писали о 5 препаратах, которые должны быть в вашей аптечке, если у вас "сердце".

Также читайте, как нельзя измерять давление, чтобы тонометр показал правильные цифры.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікарі кардіолог