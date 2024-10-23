5 симптомов проблем с кишечником, которые никогда нельзя игнорировать

Проблемы с кишечником могут возникнуть внезапно и нанести длительный дискомфорт. Некоторые симптомы могут указывать на потенциальные проблемы со здоровьем.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу диетолога Хлои Уильямс.
Независимо от того, это депрессия, тревога или другие психические расстройства, рацион и здоровье кишечника связаны с настроением. Кроме того, чувство усталости или низкий уровень энергии может быть признаком проблем с кишечником.
Соблюдение питания, богатого продуктами с высоким содержанием пищевых волокон, может ограничить рост вредных бактерий и стимулировать бифидобактерии.
Предпочтительны такие продукты, как яблоки, черника, нут, чечевица и фасоль.
Пребиотики - хороший источник для определенной популяции здоровых бактерий кишечника. Например, бифидобактерии, предупреждающие воспаление кишечника.
Пребиотики могут быть особенно полезны для людей с ожирением. К тому же, они снижают уровни инсулина и холестерина, уменьшая риск сердечной болезни и диабета.
Ферментированная пища, как кефир, комбуча и природный йогурт способствуют распространению здоровых кишечных бактерий и снижают уровень энтеробактерий.
Натуральный йогурт богат лактобациллами, которые полезны для пациентов с воспалительным заболеванием кишечника.
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