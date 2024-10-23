5 симптомов проблем с кишечником, которые никогда нельзя игнорировать

Проблемы с кишечником могут возникнуть внезапно и нанести длительный дискомфорт. Некоторые симптомы могут указывать на потенциальные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу диетолога Хлои Уильямс.

Какие симптомы должны насторожить

Вздутие после завтрака

Если после завтрака у вас возникает вздутие живота, это может быть признаком чрезмерного роста бактерий в тонкой кишке.

По словам эксперта, вздутие возникает, когда в тонком кишечнике скапливается избыток бактерий, ферментирующих пищу. Это приведет к сильному дискомфорту.

"С другой стороны, если вы просыпаетесь с отличным чувством, а затем до конца дня чувствуете, что выглядите на девятом месяце беременности, это показатель низкой кислотности желудка", - отметила диетолог.

Частая изжога

Частая изжога может являться показателем низкой кислотности желудка. Люди с такой проблемой часто обращаются к препаратам, которые угнетают кислотность, что может способствовать возникновению проблемы и ухудшать изжогу в долгосрочной перспективе.

"Я рекомендую принять две чайные ложки яблочного уксуса утром в течение пятнадцати минут после пробуждения, смешав с горячей водой. Это поможет увеличить количество соляной кислоты, которое есть в вашем теле", - добавила Уильямс.

Боль в желудке после еды

Еще один признак, который не следует игнорировать - это боль в желудке после еды.

"Если вам кажется, что все, что вы едите, вызывает боль в желудке, это, вероятно, потому, что у вас негерметичный кишечник и развилась пищевая чувствительность к продуктам, которые вы едите", - говорится в сообщении.

Белый язык

Белый налет на языке является признаком того, что у вас, скорее всего, избыточный рост грибков Candida. К тому же может возникнуть запор, чувствительность к пище, усталость и сильная тяга к сахару. Также возникнет боль в суставах и частые перепады настроения.

Плохое психическое здоровье

Независимо от того, это депрессия, тревога или другие психические расстройства, рацион и здоровье кишечника связаны с настроением. Кроме того, чувство усталости или низкий уровень энергии может быть признаком проблем с кишечником.

Какие продукты полезны для кишечника

Пищевые волокна и цельнозерновая пища

Соблюдение питания, богатого продуктами с высоким содержанием пищевых волокон, может ограничить рост вредных бактерий и стимулировать бифидобактерии.

Предпочтительны такие продукты, как яблоки, черника, нут, чечевица и фасоль.

Пробиотики

Пребиотики - хороший источник для определенной популяции здоровых бактерий кишечника. Например, бифидобактерии, предупреждающие воспаление кишечника.

Пребиотики могут быть особенно полезны для людей с ожирением. К тому же, они снижают уровни инсулина и холестерина, уменьшая риск сердечной болезни и диабета.

Ешьте ферментированные продукты

Ферментированная пища, как кефир, комбуча и природный йогурт способствуют распространению здоровых кишечных бактерий и снижают уровень энтеробактерий.

Натуральный йогурт богат лактобациллами, которые полезны для пациентов с воспалительным заболеванием кишечника.