5 симптомов, свидетельствующих о дефиците витаминов и проблемах со здоровьем

Хроническая усталость

По словам гастроэнтеролога Евгении Белинской, хроническая усталость может быть вызвана дефицитом витамина В12, железа или витамина D. Они необходимы для поддержания энергии и кроветворения.

Мышечные боли и судороги

Такой симптом может свидетельствовать о недостатке витамина D, магния или калия.

"Если речь о неприятных ощущениях в ногах и непреодолимом желании их двигать, особенно в состоянии покоя или перед сном, тогда стоит рассмотреть еще дефицит железа, который может вызывать синдром беспокойных ног", - добавила врач.

Хотя точные причины синдрома беспокойных ног полностью не изучены, но есть связь между симптомами и уровнем железа в крови человека.

Плохое настроение и депрессия

Витамины группы B, фолиевая кислота, железо и витамин D играют ключевую роль в поддержании нервной системы и регуляции настроения.

Поэтому следует добавить в рацион продукты, их содержащие.

Проблемы с кожей и волосами

Дефицит биотина (витамин В7), витамина А, Е, цинка и железа может вызвать сухость кожи, ломкость ногтей и выпадение волос.

У беременных женщин, упорных курильщиков или у злоупотребляющих алкоголем, а также у людей с расстройствами пищеварения, например, с болезнью Крона, велик риск развития дефицита биотина.

Также фактором риска является длительное употребление антибиотиков и некоторых противосудорожных препаратов.

Заеды в уголках рта свидетельствуют о дефиците железа, цинка, витаминов группы B, реже - витамина С. Птица, мясо, рыба, бобовые, темная зелень, орехи, семена и цельнозерновые продукты богаты железом.

Если вы чувствуете эти симптомы, попробуйте добавить в свой рацион указанные выше продукты, чтобы увидеть, улучшится ли ситуация.

Белые полоски или пятна на ногтях - дефицит цинка, кальция, магния, витамина В6 и железа.

Нарушение сна

Часто причиной нарушения сна является дефицит магния, витамина В6, кальция, железа и омега-3 жирных кислот. Сами эти микроэлементы помогают сохранять здоровый сон. Их недостаток может вызвать бессонницу или проблемы с засыпанием.

Врач отметила, что эти жалобы также могут быть присущи не только дефициту, но и более серьезным патологиям.