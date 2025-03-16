Пять вещей, которые не следует делать до 9 утра, если вы хотите похудеть

Если вы пытаетесь похудеть, важно начать день правильно. Есть пять вещей, которых стоит избегать до 9 утра, чтобы не мешать своим целям по снижению веса.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well .

Пропуск завтрака

Диетолог Марисса Бек рассказала, что пропуск завтрака может показаться хорошей идеей, если вы пытаетесь похудеть, но отказ от утреннего приема пищи на самом деле может привести к негативным последствиям и перееданию позже.

Белок и жир являются долговременными источниками энергии, которые организм переваривает дольше. Добавление продуктов, богатых белком, на завтрак повышает сытость и поддерживает стабильный уровень сахара в крови, помогая уменьшить чрезмерное потребление в течение дня.

Включите богатые белками продукты, такие как греческий йогурт, яйца, сыр, индейку или другое мясо. Вы даже можете добавлять орехи и семена в хлопья, овсянку и смузи.

Есть бездумно

Стоит потратить несколько минут накануне вечером, чтобы подумать о том, что вы хотите съесть утром. Можно приготовить завтрак заранее, чтобы он был готов, когда вы проснетесь.

Планирование завтрака накануне вечером делает утро менее хаотичным.

Пропуск зарядки

Вам не нужно бегать 5 километров перед завтраком, но пропуск движения утром может замедлить вашу динамику. Быстрая зарядка, 10-минутная прогулка или даже танец под песню, пока вы готовитесь к дню, поднимет настроение.

Исследования показывают, что даже легкая утренняя активность может улучшить чувствительность к инсулину и обмен веществ в течение дня, что является ключевыми факторами для поддержания здорового веса.

Взвешивание

Благодаря многочисленным факторам, включая гормоны и даже вчерашний ужин, ваш вес ежедневно может колебаться. Увидев большую цифру, вы можете запаниковать и пропустить завтрак, сбивая ритм вашего тела.

Утром цифра на весах влияет на решение о еде и физических упражнениях, что может препятствовать тому, что на самом деле нужно вашему телу.

Недосыпание

Исследования показывают, что недостаточный сон напрямую влияет на аппетит и уровень энергии, что приводит к увеличению потребления пищи и снижению метаболизма.

Отдавайте предпочтение отдыху - вместо прокручивания соцсетей на телефоне или просмотра любимого шоу до поздней ночи - это может значительно помочь в самочувствии и поддержании здорового веса. Для оптимального здоровья стремитесь к 7-8 часам качественно сна.

Добавим, что несколько изменений в вашем утреннем и перед сном распорядке может иметь огромное значение, когда дело доходит до достижения более здорового веса. Вместо того, чтобы пропускать завтрак, сосредоточьтесь на формировании устойчивых, здоровых привычек, таких как раньше ложиться спать, есть богатый белком завтрак и готовить пищу заранее.