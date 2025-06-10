5 вещей, которые нужно делать до 9 утра, чтобы уменьшить риск инсульта

Инсульт остается одной из главных причин смертности, потому профилактика начинается с простых ежедневных шагов. Определенные действия, выполненные до 9 утра, могут значительно снизить риск инсульта.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Еating well .

Медитируйте или обнимайтесь

Кардиолог Кристи Баллантайн рассказала, что снижение уровня стресса в течение дня может помочь минимизировать риск инсульта.

Исследования показывают, что медитация может помочь снизить кровяное давление, что, в свою очередь, может уменьшить риск инсульта. Это не обязательно должна быть трансцендентальная медитация. В частности, молитва или чтение вдохновляющих цитат в день также могут помочь снизить кровяное давление.

К тому же физическое прикосновение, такое как объятия, может помочь снизить уровень кортизола во время стресса. Если вы не любите обниматься, то можно отправлять текстовые сообщения или звонить другу, подчеркивая важность межличностной связи для минимизации стресса.

Откажитесь от искусственных подсластителей в кофе

Баллантайн считает, что если вы потребляете менее 400 мг кофеина (около 4 чашек кофе), то не стоит избегать утреннего кофе.

Также стоит избегать искусственных подсластителей, таких как сорбит и ксилит. В частности, ксилит связывают с повышенным риском образования тромбов и сердечных болезней, таких как инсульт.

Двигайтесь

Идеально тренироваться утром перед работой. Однако не каждый может это сделать.

Вместо этого врач рекомендует просто найти способы включить больше движения в свое утро, будь то поездка на велосипеде на работу, парковка дальше от офисного здания или пользование лестницей вместо лифта.

Фитнес-часы могут помочь мотивировать вас вставать и ходить в течение дня. Важно знать, что проведение большей части дня сидя может увеличить риск инсульта.

Поэтому медик рекомендует проходить не менее 7000 шагов в день или больше.

Избегайте сигарет или вейпов

Курение является одним из самых вредных способов повысить риск инсульта. Кроме того, те, кто пытался избавиться от никотинотерапии с помощью вейпинга, очень рискуют.

По словам медика, вещества из вейпа попадают непосредственно в кровоток и сильно вредят здоровью.

Ешьте сбалансированный завтрак

Баллантайн делится своим любимым завтраком: творог со свежими фруктами, такими как слива или нарезанная кубиками дыня, посыпанным семенами льна.

Семена содержат растительные омега-3 жирные кислоты и клетчатку, оба из которых связаны с пользой для здоровья сосудов.

Важно избегать продуктов с высоким содержанием добавленного сахара, что может увеличить риск развития диабета - еще одного важного фактора риска инсульта.