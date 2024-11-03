5 ранних симптомов, свидетельствующих о серьезных проблемах с печенью

Печень является крупнейшим внутренним органом в теле и отвечает за многие процессы. Некоторые симптомы могут свидетельствовать о проблемах с печенью, поэтому их нельзя игнорировать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Нuffpost.
замедляет кровоток через печень и повышает давление в вене.
Давление в этой вене, известной как воротная вена, может повлечь за собой накопление жидкости в ногах, что называется отеком, и в брюшной полости - асцитом.
Это может возникнуть, если печень не может производить достаточное количество определенных белков крови, таких как альбумин.
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