5 ранних симптомов, свидетельствующих о серьезных проблемах с печенью

замедляет кровоток через печень и повышает давление в вене.

Давление в этой вене, известной как воротная вена, может повлечь за собой накопление жидкости в ногах, что называется отеком, и в брюшной полости - асцитом.

Это может возникнуть, если печень не может производить достаточное количество определенных белков крови, таких как альбумин.