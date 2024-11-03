5 ранних симптомов, свидетельствующих о серьезных проблемах с печенью

Печень является крупнейшим внутренним органом в теле и отвечает за многие процессы. Некоторые симптомы могут свидетельствовать о проблемах с печенью, поэтому их нельзя игнорировать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Нuffpost .

Гастроэнтеролог Дуглас Вейн рассказал, что заболевание печени - это очень широкий термин, охватывающий много разных состояний, нарушающих нормальную функцию печени.

Пожелтение кожи или глаз

Незначительным признаком заболевания печени является пожелтение глазных белков или кожи, известное как желтуха.

Это случается, когда есть избыток билирубина - пигмента, образующегося во время естественного распада эритроцитов в организме. Билирубин обычно перерабатывается в печени и удаляется из организма, но его избыточное количество может вызвать желтуху и указывать на проблемы с печенью.

Темная моча

Темный цвет мочи - это показатель того, что вам нужно больше жидкости.

Но для людей с заболеваниями печени также характерен такой симптом, даже при регулярном увлажнении.

Это связано с накоплением билирубина, который может сменить цвет мочи на темно-оранжевый.

Если вы пьете достаточное количество воды, но все еще замечаете проблемы с цветом мочи, это может быть признаком болезни печени.

Растерянность

Серьезные изменения в вашем психическом состоянии не следует игнорировать. Они могут являться признаком проблем с печенью или ряда других основных проблем. Если вы ощущаете изменяющие сознание проблемы, немедленно обратитесь за помощью.

У здорового человека может развиться острая печеночная недостаточность, которая может проявиться в виде изменений в психическом состоянии или личности, таких как дезориентация, спутанность сознания или сонливость.

Отек ног или живота

Отеки ног и стоп могут указывать на то, что что-то не так. Цироз замедляет кровоток через печень и повышает давление в вене.

Давление в этой вене, известной как воротная вена, может повлечь за собой накопление жидкости в ногах, что называется отеком, и в брюшной полости - асцитом.

Это может возникнуть, если печень не может производить достаточное количество определенных белков крови, таких как альбумин.

Легко возникают синяки и кровотечения

Люди с повреждением печени могут легко получить синяки или проблемы с остановкой кровотечения.

Это происходит потому, что печень производит белки, необходимые для свертывания крови. Поэтому, когда она не работает должным образом, возникает такое состояние.