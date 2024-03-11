5 простых советов, которые помогут похудеть весной

Специалист не советует садиться на жесткую диету, как только согреет солнышко и захочется выйти на прогулку в более легкой одежде и обуви. То есть худеть, питаясь одним только салатом, не нужно. Но следует прислушаться к 5 важным советам.

Не пропускайте приемы пищи

Особенно завтрак. Он поможет запустить метаболизм после ночного голода. А вот его отсутствие вызовет метаболические и гормональные спецэффекты, которые будут затруднять выбор здоровой пищи в течение дня. Кроме того, у вас будет меньше энергии.

Уберите перекусы

Частые перекусы замедляют обмен веществ. Кроме того, они стимулируют постоянную выработку желудочного сока, что делает нас постоянно голодными.

Поэтому на время вернитесь в 3-кратный рацион. Паузы между приемами должны быть "чистыми" от еды. Скажите "нет" также сладкому, кофе с молоком или горстке изюма.

Помните о правилах сбалансированной тарелки

В такой тарелке ½ – это овощи, ягоды или фрукты, ¼ – это белок (яйца с желтком, рыба, птица, нежирное мясо, соя и бобовые – чечевица, нут, горох). И все это сопровождается заправкой или добавлением полезных жиров – оливкового, льняного, грецких орехов масла, семян льна, кунжута, авокадо, орехов, тыквенных семян, оливок, печени трески. Но с жирами будьте осторожны.

Ешьте медленно

Организму человека требуется 20-30 минут, чтобы освободить гормоны, вызывающие чувство сытости. Если вы быстро едите, тело не успеет сообщить, что еды достаточно. Так вы будете переедать, чувствовать тяжесть в животе и набирать вес.

Больше двигайтесь

Даже короткая прогулка на свежем воздухе сможет избавить вас от лишних зимних килограммов.

"И напоследок - маленькая хитрость. Уберите еду из свободного доступа, особенно соблазнительную. Вы будете меньше переедать, если "добыть" еду будете сложнее", - советует диетолог.