5 продуктов, которые категорически не стоит покупать в аэропорту

Напитки в автоматах

Эксперт по питанию Дарин Детвилер рассказал, поскольку автоматы для напитков и диспенсеры для холодного чая особенно трудно чистить, они могут быть рассадником опасных бактерий.

В зонах интенсивного движения, таких как аэропорты, где автоматы постоянно разливают напитки, то липкий слой бактерий и плесени часто накапливается внутри, особенно в кранах.

К тому же диспенсеры для чая имеют сахаристую влажную среду, которая может подпитывать рост кишечной палочки и сальмонеллы.

Лучше всего выбирать бутылочные закрытые напитки. Горячий кофе или чай также является хорошим вариантом, поскольку кипячение воды минимизирует риск бактерий.

Но будьте осторожны с молоком или сливками, если они открыты и находятся при комнатной температуре.

Расфасованные бутерброды и салаты

Такие блюда часто остаются при опасных температурах в течение длительного периода времени, увеличивая риск развития бактерий.

Особенно обратите внимание, если эти продукты хранятся в холодильной камере без дверей, потому что температура может быть недостаточно низкой.

Нарезанные листовая зелень, овощи и фрукты могут вызвать развитие потенциально вредных бактерий и заболевания, если их хранить при комнатной температуре дольше 4 часов.

Поэтому лучше всего для перекуса выбирать орехи, батончики с гранолой и сухофрукты.

Готовые нарезанные фрукты

Предварительно нарезанные фрукты в пластиковых стаканчиках могут показаться здоровым вариантом, но они могут быть рискованными для здоровья.

После того, как фрукты нарезали, их защитная кожура удаляется, подвергая их воздействию бактерий во время транспортировки, обработки и хранения.

Если их хранить при не надлежащей температуре охлаждения, то такие фрукты могут стать рассадником листерии, а также кишечной палочки и сальмонеллы.

Лучше всего выбирать свежие фрукты, на которых есть кожура.

Непастеризованные соки и молочные продукты

Соки, обозначенные как "непастеризованные" или "холодного отжима", могут казаться привлекательными из-за своей свежести, но они представляют больший риск бактериями, особенно если они хранились при ненадлежащей температуре.

То же самое касается непастеризованных молочных продуктов, таких как сырое молоко, творог и йогурт из сырого молока.

Добавим, что пастеризованные означает, что они прошли процесс нагревания, который убивает вредные бактерии.

Суши или морепродукты

Поддерживать безопасную температуру для сырой рыбы в аэропорту может быть сложно. В отличие от специализированных суши-ресторанов, которые придерживаются строгих процедур обработки, суши в аэропорту могут стоять часами, увеличивая риск заражения паразитами.

Стоит полностью отказаться от блюд из морепродуктов (например, креветки или лосось на гриле). Лучше отдавать предпочтение горячим только что приготовленным блюдам в аэропорту, например пицца и горячие бутерброды.

К "красным флажкам", на которые стоит обращать внимание, относятся плохая гигиена работников заведения (например, когда они не моют руки или не носят перчатки).

К тому же тысячи людей ежедневно касаются одних и тех же поверхностей аэропорта. Поэтому во время путешествия стоит как можно чаще мыть руки, особенно перед едой.

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