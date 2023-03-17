5 препаратов, которые ничего не лечат, а мы платим за них большие деньги

Недейственные успокоительные

Глицин

Цена в Киеве - до 617 грн - в зависимости от производителя, дозировки, количества капсул. Якобы идеальный препарат, согласно инструкции, снижает психоэмоциональное напряжение, улучшает настроение, сон, повышает умственную работоспособность и т. д., при этом вообще без побочных действий, разрешен и детям, но его действие приравнивается эффекту плацебо.

Адаптол "Мебикар"

Цена в аптеках Киева - 334-663 грн. Также один из самых популярных успокоительных с широким спектром свойств, но исследования с достоверными результатами его использования отсутствуют.

Тенотен

Цена от 129 до 300 грн. По словам производителя, оказывает стрессопротекторное и ноотропное действие, улучшает память и обучаемость, а на самом деле это - гомеопатия. Потому никакой доказательной базы нет.

Бифрен (Фенибут)

Цена - 188-320 грн. Наверное, одно из самых частых назначений, но на самом деле нет каких-либо исследований, подтверждающих эффективность этого препарата. Более того, есть многочисленные сообщения о том, что фенибут может приводить к развитию зависимости, а внезапное прекращение приема -– к психомоторному возбуждению и галлюцинациям.

Растительные "успокоительные" препараты

Стоят они недорого и являются абсолютным топом продаж. Это пассифлора, боярышник, пустырник, валериана, мята. Все эти растительные препараты объединяет одно - неисследованность и неэффективность.

Как на самом деле нужно лечить тревожные состояния

По словам врача, когда к ней приходят пациенты с жалобами на слабость, подавленное настроение, отсутствие энергии, усталость, тревожность, она не назначает успокоительные, а предлагает пройти шкалы на тревогу и депрессию (HADS, PHQ-9, шкала Гамильтона). Все эти тесты есть в открытом интернет-доступе.

Если у пациента согласно этим жалобам - субклинически или клинически выраженная тревога и депрессия, тогда рекомендуется уже рассмотреть действенные рецептурные препараты: антидепрессанты, нейролептики, транквилизаторы и проконсультироваться с узким специалистом.

"Но все же не нужно забывать, что первое место в рекомендациях занимает КПТ (когнитивно-поведенческая терапия), которая поможет либо избавиться от стресса, либо научиться с ним жить, прожить и отпустить", - посоветовала врач.

Кроме того не стоит забывать о соматических заболеваниях, которые могут вызвать подобные жалобы. Это такие как железодефицитная анемия, дефицит витамина D, гипотиреоз и т. д.

"Как вы поняли здесь не просто "успокоительный препарат" на 2-3 недели, действие которого приравнивается к эффекту плацебо! Здесь нужна полноценная консультация врача и комплексный подход", - добавила медик.