5 препаратов, которые должны быть в вашей аптечке, если у вас "сердце"

Для купирования гипертонического криза

Держите в аптечке Каптоприл или Каптопресс. Препарат принимается под язык (обычно 25 мг, эффект - в течение 10-20 минут).

Или Нифедипин, или Моксонидин. Они также принимаются под язык (0,2-0,4 мг, эффект в течение 10-20 минут).

При тахикардии

Если у вас случается тахикардия, то есть повышенное сердцебиение в состоянии покоя, вам нужно держать рядом такие препараты, как Метопролол или Верапамил (принимать по инструкции).

При жгучих болях за грудиной (подозрение на инфаркт)

Вам нужен нитроглицерин 0,5 мг в таблетках или спрее. Одну ингаляционную дозу следует распылить в полость рта при задержке дыхания. Или одну таблетку/капсулу положить под язык, капсулу предварительно раскусить, но не глотать. Или Аспирин (ацетилсалициловая кислота) 0,25 г.

Выписанные врачом препараты

Обычно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями есть список пожизненных препаратов, выписанных кардиологом.

Эти лекарства нужно принимать регулярно, поэтому они должны всегда быть в вашей аптечке.

Чтобы сбить давление в экстренных ситуациях

Бывает, что скорая задерживается, а препараты от давления не помогают, тогда нужно сделать внутримышечный укол.

Для этого нужен Фуросемид раствор №5 и сульфат Магния №10.



"Друзья, напоминаю, при острых состояниях и первых признаках болезни - вызывайте скорую помощь", - подчеркнула Наталья Иванюк.