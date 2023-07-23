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5 препаратов, которые должны быть в вашей аптечке, если у вас "сердце"

Что иметь в аптечке, если "сердце" (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, нужно всегда иметь в аптечке определенный набор препаратов.

Об этом рассказала кардиолог Наталья Иванюк в Instagram.

Для купирования гипертонического криза

Держите в аптечке Каптоприл или Каптопресс. Препарат принимается под язык (обычно 25 мг, эффект - в течение 10-20 минут).

Или Нифедипин, или Моксонидин. Они также принимаются под язык (0,2-0,4 мг, эффект в течение 10-20 минут).

При тахикардии

Если у вас случается тахикардия, то есть повышенное сердцебиение в состоянии покоя, вам нужно держать рядом такие препараты, как Метопролол или Верапамил (принимать по инструкции).

При жгучих болях за грудиной (подозрение на инфаркт)

Вам нужен нитроглицерин 0,5 мг в таблетках или спрее. Одну ингаляционную дозу следует распылить в полость рта при задержке дыхания. Или одну таблетку/капсулу положить под язык, капсулу предварительно раскусить, но не глотать. Или Аспирин (ацетилсалициловая кислота) 0,25 г.

Выписанные врачом препараты

Обычно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями есть список пожизненных препаратов, выписанных кардиологом.

Эти лекарства нужно принимать регулярно, поэтому они должны всегда быть в вашей аптечке.

Чтобы сбить давление в экстренных ситуациях

Бывает, что скорая задерживается, а препараты от давления не помогают, тогда нужно сделать внутримышечный укол.

Для этого нужен Фуросемид раствор №5 и сульфат Магния №10.

"Друзья, напоминаю, при острых состояниях и первых признаках болезни - вызывайте скорую помощь", - подчеркнула Наталья Иванюк.

Раньше мы писали, как нельзя измерять давление, чтобы тонометр показал правильные цифры.

Также семейный врач назвал допустимые колебания давления.

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