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5 пород черных кошек, которые совсем не жуткие

Черные кошки бывают разных пород (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Черные кошки часто ассоциируются с тайнами и волшебством. К удивлению некоторых - это не одна порода, а множество видов которые могут иметь черную шерсть разной длины.

Существует пристрастность к черному цвету, из-за которой таких кошек бросают чаще, чем любіх других расцветок. Их даже усыпляют чаще, чем кошек более светлого окраса.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 5 пород кошек, имеющих черный мех.

Бомбейская кошка

  • Высота: 23-33 см
  • Вес: 3,5-7 кг
  • Продолжительность жизни: 9-15 лет.

Бомбейская порода - это идеальный баланс смелости и милости, является смесью черной американской короткошерстной и бирманской кошек. Их мех бывает только черного цвета, и они всегда напоминают маленьких пантер с ярко-желтыми глазами, в то время как у других черных кошек глаза могут быть желтыми или зелеными.

У этих кошек много энергии и еще больше характера. Они готовы практически к любой деятельности, пока рядом находится их любимый человек. Бомбейские кошки не подходят для дома, где их целый день оставляют сами.

Кошка бомбейской породы (фото: Википедия)

Ориентальная короткошерстная

  • Высота: 23-28 см
  • Вес: 3,5-5,5 кг
  • Продолжительность жизни: 12-15 лет.

В перерывах между играми ориентальные короткошерстные любят обниматься или просто ходить за своими людьми из комнаты в комнату.

Как и многие сиамские породы, ориентальные короткошерстные кошки известны своим болтливым характером. В отличие от своих родственников, эти кошки имеют необычный вокал, больше похож на гудок, чем на мяуканье.

За их короткой гладкой шерстью легко ухаживать. Кроме черного, вы найдете их в потрясающем лавандовом, коричневом, оранжевом цвете и практически в любом узоре.

Черная ориентальная кошка (фото: Википедия)

Персидский

  • Высота: 25-38 см
  • Вес: 3-6 кг
  • Продолжительность жизни: 10-15 лет.

Персидские кошки - это царская порода с гладкой мордой, они бывают разных цветов, включая черный. Были одной из первых пород на первой выставке кошек в 1871 году.

Хотя персы обожают внимание, они также очень нежные и предпочитают рутину и тишину. Это делает их более подходящими для семей с детьми постарше, а не для малышей или младенцев.

Персам нужно ежедневное расчесывание и частые ванны, чтобы их шерсть не путалась.

Персидская кошка черепаховой окраски (фото: Википедия)

Менская кошка

  • Высота: 18-28 см
  • Вес: 3,5-5,5 кг
  • Продолжительность жизни: 9-13 лет.

Менская кошка родом из британского острова Мэн (небольшой остров в Ирландском море). Эту породу любили древние моряки и фермеры благодаря их навыкам охоты на грызунов, но вы узнаете их за хвостом - а точнее, за его отсутствием.

Их толстая двойная шерсть полностью черная, но вы также можете найти этих добродушных кошек практически в любом сочетании цветов и рисунков. Наиболее распространены рыжие, полосатые и черепаховые окраски.

Менская кошка черно-белой окраски (фото: Википедия)

Девон Рекс

  • Высота: 25-30 см
  • Вес: 3-4 кг
  • Продолжительность жизни: 9-15 лет.

Если вам нужна черная кошка с вьющейся шерстью, обратите внимание на девон-рекса. Они выделяются не только тем, что имеют кучерявую шерсть, но и своей уникальной инопланетной внешностью и доброжелательным характером.

Их привлекательная шерсть не требует особого ухода, более того, слишком тщательный уход может привести к поломке нежных волосков.

Кошка породы девон-рекс (фото: Википедия)

Кстати, раньше мы публиковали 10 впечатляющих фактов о белых кошках, которые вас поразят.

Также ранее появился топ-7 самых ласковых кошек для тех, кто любит объятия.

При написании материала были использованы источники: The Spruce Pets и Википедия.

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