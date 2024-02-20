5 признаков токсических отношений: проверьте свои

Отношения между двумя партнерами довольно часто бывают токсичными, и даже разрушают людей, но не всегда сразу можно понять, что вы находитесь именно в таких отношениях.
О признаках токсичности в отношениях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал "Ее поддержка" в Instagram.
Такие случаи довольно часто встречаются на работе. Когда возникает так называемая дружба, а потом вы даже не замечаете, как уже делаете ночью проект для вашего нового друга или подруги, потому что у них какая-то травма в отношениях и никак не получается сделать свою работу. А вы подруга, сможете помочь.
Но после успешной сдачи проекта ваша дружба куда-то девается и вы уже ходите на кофе одна и копаетесь в себе, пытаясь выяснить, что с вами не так. Так вот, скажем сразу - с вами все так. Просто вы попали в ловушку абьюзера, привыкшего пользоваться людьми, чтобы облегчить себе жизнь.
Да, они иногда делают какие-то знаки внимания, но, как правило, это какие-то незначительные вещи, которые им ничего не стоят. К примеру, могут подарить вам камешек, привезенный когда-то с моря, приправив это красивой романтической историей. Они делают это для того, чтобы вы потом не могли противостоять какой-либо их просьбе.
Поэтому будьте готовы, что вам придется расплачиваться эмоциональным обслуживанием, своим временем и силами.
Признаки токсических отношений (фото: Freepik)
Несмотря на то, что вы долго дружите или в отношениях, вы можете замечать, что человек постоянно забывает день вашего рождения или то, что вы пробежали свой самый длинный марафон.
Это просто показывает, что они не очень заинтересованы в том, чтобы познакомиться с вами поближе, и не обращают на вас никакого внимания. Им интересны только они сами и то, как они могут извлечь выгоду от того, чтобы быть друзьями или встречаться с вами.
На вас сбрасывают все свои проблемы и постоянно просят делать что-то для них, даже если вы заняты или не хотите. Используют вас для слияния своих негативных эмоций. Возможно, случалось так, что этот человек, словно просто так, зовет вас на кофе и потом начинает изливать кучу негатива из своей жизни.
Могут ссудить ваши вещи и не вернуть их или вернуть грязными. Или просить у вас ссудить деньги и забыть отдать. Это все - красные метки, которые говорят о том, что этот человек не уважает ваши границы.
Вы всегда первые им звоните, приглашаете на встречу, делаете шаги, чтобы держать на плаву ваши отношения, строите свои планы, учитывая их пожелания. Поздравляем, это игра в одни ворота. Что делает этот человек? Ничего! Он не желает отказаться от ваших усилий или отблагодарить вас за ваше внимание, потому что ее все устраивает и так.
Как правило, отношения людей охватывают взаимодействие и определенную взаимопомощь.
Но помощь - это добровольная штука, при условии, что у вас есть возможность, ресурс и вам комфортно в этой ситуации. Индикатором понимания, что вас используют, является дискомфорт. И здесь очень важный момент - довериться и прислушиваться к себе и своим ощущениям.
Часто это связано со стертыми личными границами. У каждого человека есть своя красная линия - момент, после которого начинает ощущаться напряжение. У кого эти границы четче, крепче, он может спокойно сказать, например: "Слушай, ты забываешь третий кошелек, в чем прикол?".
Мне это неприятно. А кто-то, возможно, рос в условиях, когда эти границы не уважали: если у человека нарушено чувство самоценности, ему часто кажется, что другие важнее его. Таким людям гораздо сложнее сказать "Нет", "Довольно", они очень долго терпят потребительское отношение к себе, а другие этим прекрасно пользуются.
Это, безусловно, вопрос, который лучше проработать с психотерапевтом, ведь от этого никто не застрахован и достаточно травматический опыт.
Есть небольшая уловка. Когда вы чувствуете какой-то подвох в просьбе к вам - не соглашайтесь сразу, скажите, что вам нужно подумать, посоветоваться с друзьями, родственниками. Это даст время разобраться в ситуации и принять решение.
И еще - когда вы боитесь говорить «нет», волнуясь, что можете потерять друга или подругу, прежде всего подумайте, нужен ли вам человек, который не придет на помощь, когда вам что-нибудь понадобится.
Ранее мы рассказывали о том, каково ошибочное представление девушек о браке.
Также читайте, как научиться управлять своей энергией.