RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

5 признаков того, что у вас синдром самозванца. Как проверить себя?

Какие признаки указывают на то, что у вас синдром самозванца (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Многие точно замечали за собой эти признаки, но не могли их правильно идентифицировать и понять, что они указывают на синдром самозванца. Так что же это такое, как его распознать и чем он опасен?

Ответы на эти вопросы дала психолог Ирина Бабарикина на своей странице Instagram.

Что такое синдром самозванца

Синдром самозванца - это психологический феномен, при котором человек страдает от неуверенности в собственных способностях и достижениях. Он не способен правильно оценить свои успехи.

Несмотря на очевидные доказательства своих способностей, люди с этим синдромом верят, что не их достижения случайны, объясняют их везением.

У некоторых из этих людей неуверенность в себе настолько выражена, что они считают себя самозванцами.

5 признаков того, что у вас этот синдром

  • Вы верите в то, что окружающие переоценивают ваши навыки и способности. Вы не просто верите в это, вы убеждены, что оно так и есть.
  • Вы постоянно испытываете страх разоблачения и находитесь в фоновой тревоге. Вы боитесь, что вас вот-вот выведут на чистую воду и все узнают, что вы бездарь, а не человек с высокой квалификацией.
  • Свой успех и свои достижения вы приписываете внешним факторам, везению, но не себе.
  • Вы испытываете удовольствие от проделанной работы только тогда, когда вы сильно устали. Если вы это сделали легко и быстро, чувствуете тревогу, думаете, что это просто вам повезло.

Почему следует избавиться от синдрома самозванца

"Для того, чтобы зарабатывать достаточно денег для удовлетворения всех потребностей и не жалеть о сделанном (или не сделанном) выборе через годы", - объясняет психолог.

Также и для того, чтобы не отдавать всего себя работе, не получая даже соответствующей оплаты. Избавившись от синдрома, у человека уменьшаются риски получить нервный срыв или профессиональное выгорание.

"Без этого синдрома у человека повысится самооценка, он будет ставить себе новые финансовые цели и с их помощью будет повышать свой уровень дохода. А еще будет психологически здоровой и полноценной личностью", - говорит эксперт.

Раньше мы рассказывали о том, как понять, что вами манипулируют.

Читайте также о том, какие схемы используют манипуляторы для управления вами.

Читайте РБК-Украина в Google News
поради