5 признаков того, что у вас синдром самозванца. Как проверить себя?

Многие точно замечали за собой эти признаки, но не могли их правильно идентифицировать и понять, что они указывают на синдром самозванца. Так что же это такое, как его распознать и чем он опасен?
Ответы на эти вопросы дала психолог Ирина Бабарикина на своей странице Instagram.
Синдром самозванца - это психологический феномен, при котором человек страдает от неуверенности в собственных способностях и достижениях. Он не способен правильно оценить свои успехи.
Несмотря на очевидные доказательства своих способностей, люди с этим синдромом верят, что не их достижения случайны, объясняют их везением.
У некоторых из этих людей неуверенность в себе настолько выражена, что они считают себя самозванцами.
"Для того, чтобы зарабатывать достаточно денег для удовлетворения всех потребностей и не жалеть о сделанном (или не сделанном) выборе через годы", - объясняет психолог.
Также и для того, чтобы не отдавать всего себя работе, не получая даже соответствующей оплаты. Избавившись от синдрома, у человека уменьшаются риски получить нервный срыв или профессиональное выгорание.
"Без этого синдрома у человека повысится самооценка, он будет ставить себе новые финансовые цели и с их помощью будет повышать свой уровень дохода. А еще будет психологически здоровой и полноценной личностью", - говорит эксперт.
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