5 признаков того, что у вас синдром самозванца. Как проверить себя?

Что такое синдром самозванца

Синдром самозванца - это психологический феномен, при котором человек страдает от неуверенности в собственных способностях и достижениях. Он не способен правильно оценить свои успехи.

Несмотря на очевидные доказательства своих способностей, люди с этим синдромом верят, что не их достижения случайны, объясняют их везением.

У некоторых из этих людей неуверенность в себе настолько выражена, что они считают себя самозванцами.

5 признаков того, что у вас этот синдром

Вы верите в то, что окружающие переоценивают ваши навыки и способности. Вы не просто верите в это, вы убеждены, что оно так и есть.

Вы постоянно испытываете страх разоблачения и находитесь в фоновой тревоге. Вы боитесь, что вас вот-вот выведут на чистую воду и все узнают, что вы бездарь, а не человек с высокой квалификацией.

Свой успех и свои достижения вы приписываете внешним факторам, везению, но не себе.

Вы испытываете удовольствие от проделанной работы только тогда, когда вы сильно устали. Если вы это сделали легко и быстро, чувствуете тревогу, думаете, что это просто вам повезло.

Почему следует избавиться от синдрома самозванца

"Для того, чтобы зарабатывать достаточно денег для удовлетворения всех потребностей и не жалеть о сделанном (или не сделанном) выборе через годы", - объясняет психолог.

Также и для того, чтобы не отдавать всего себя работе, не получая даже соответствующей оплаты. Избавившись от синдрома, у человека уменьшаются риски получить нервный срыв или профессиональное выгорание.

"Без этого синдрома у человека повысится самооценка, он будет ставить себе новые финансовые цели и с их помощью будет повышать свой уровень дохода. А еще будет психологически здоровой и полноценной личностью", - говорит эксперт.