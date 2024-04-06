5 признаков соблазнительной женщины, отталкивающих мужчин

Постоянно флиртует со всеми

Обычно мужчин привлекают флиртовщицы - потому что, кроме того, что женщина веселая, она, безусловно, не застенчива. Флиртовщица сразу проявляет интерес, что значительно облегчает процесс знакомства и ухаживания.

Но есть разница между ситуативным флиртом и постоянным флиртом, и последний - это то, с чем мужчины просто не хотят иметь дело.

Кокетка заигрывает со всеми - с другом, с коллегой, с новым знакомым. Сначала привлечь ее внимание может казаться вызовом, но эта игра очень быстро надоедает, ведь женщина требует постоянного внимания, которое не отдает. Конечно, кто-то может попытаться справиться с таким поведением, но он скорее всего будет измучен, прежде чем поймет, что это не стоит его времени.

Девушка-вечеринка

Когда мужчины встречают этот клубок веселья, они думают, что она - душа компании. Она безмятежна, возможно, немного дикая, и внешне выглядит как человек, который может их заинтересовать.

Однако, присмотревшись, они понимают, что вся ее жизнь - это вечеринка. Хотя гарантированное хорошее времяпрепровождение может показаться невероятной идеей, какой она окажется в более серьезном общении?

Ее веселые проделки, общительный нрав и танцевальные движения хороши в малых дозах, но в этом случае не существует "времени закрытия". А иметь здоровые отношения с убегающим в мир вечеринок человеком может быть проблематично.

Харизматическая и эгоцентричная

Она считает, что мир вращается вокруг нее, поэтому имеет право на все - и конечно же, на любовь. Ее уверенностью и настойчивостью, несомненно, можно восхищаться, но под этой внешностью скрывается эгоизм и эгоцентризм, делающие ее невыносимой.

Пребывание в отношениях с ней изнурительно - партнер пытается сделать все возможное, чтобы она была счастливой. В то время как ей всегда будет мало того, что ей могут дать, а взаимности от нее почти нет.

Эта женщина требует больше внимания, чем его уделяет (иллюстрация: Freepik)

Сразу планирует общее будущее

Она может быть фантастичной женщиной, однако на первом же свидании, как только парень начинает чувствовать комфорт, она начинает говорить о месте свадьбы, о том, сколько детей она хочет, и о будущей собаке.

Такие серьезные темы в начале - огромное давление для кого-либо. В здоровых отношениях первые пару месяцев - и особенно первые пару свиданий - период привыкания.

Женщина, которая быстро переходит к "жили долго и счастливо", заставляет мужчин задуматься, действительно ли они - ее идеальная пара. Возможно, в ее планах - осуществить свои мечты, независимо от того, кто стоит напротив нее у алтаря.

Планировать совместную жизнь с первого свидания - давление на партнера (иллюстрация: Freepik)

Зависима от отношений

Какое-то время в отношениях с ней будет хорошо, это ставит мужчину в позицию, где он может почувствовать себя лидером. Кроме того, у нее есть чудесные качества, а также она очень покорна - настолько, что не может принять решение самостоятельно.

Эта девушка не может никуда пойти или что-нибудь сделать без компании своего мужчины. Она перенимает его интересы, звонит множество раз в день, и это может перейти в попытки контроля.

Она всегда рядом и полагается на то, что ее будут развлекать, потому что у нее, по сути, нет собственной жизни. Это убивает любые шансы парня соскучиться по ней, лишая его энергии и истощая его терпение требованиями.

Зависимость от отношений - психологическая проблема (иллюстрация: Freepik)