5 признаков, что у вас "синдром бедняка": что это такое и как изменить
Зарабатываешь нормально, но живешь так, будто денег нет? Постоянная экономия, страх затрат и отказ от возможностей могут свидетельствовать о "синдроме бедняка" - психологической ловушке, которая держит в режиме выживания.
Что такое "синдром бедняка", как он проявляется и что поможет от него избавиться, чтобы жить лучше, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч Виталий Курсик.
"Зачем покупать качественную обувь, если можно взять самую дешевую и как-то проходить сезон?", "Много денег - это не для меня. Их надо тяжелым трудом зарабатывать". Слышали такое? Или, может, ловили себя на подобных мыслях?
По словам эксперта, это классические проявления "синдрома бедняка" - психологического состояния, когда человек мыслит категориями недостатка, боится тратить деньги, не верит в возможность достатка и живет по принципу "лишь бы было".
"Причем этот синдром не всегда зависит от реального финансового состояния. Даже те, кто хорошо зарабатывает, могут подсознательно держаться за привычки бедности", - добавил Виталий Курсик.
Как распознать синдром бедняка?
Экономия не там, где надо
Человек покупает самые дешевые вещи, которые быстро ломаются, боится инвестировать в качество. Или думает, что несколько тысяч за качественную обувь, которая послужит не один год - это дорого, поэтому покупает каждый сезон дешевле.
Страх перед деньгами
Любая крупная сумма воспринимается как нечто опасное: "А что если украдут?", "Это все равно не для меня".
Привычка терпеть и ждать лучших времен
Человек откладывает жизнь на потом: новая одежда, путешествия, учеба - все "как-нибудь в другой раз".
Неумение отдыхать
Чувство вины за траты на себя: "Да кому те выходные нужны?", "Я лучше еще поработаю".
Вера в то, что деньги достаются только тяжелым трудом
И если что-то получилось легко, то это "какая-то афера" или "везет только избранным".
Как избавиться от "синдрома бедняка"?
Работайте с установками
"Замечайте свои мысли о деньгах и меняйте их. Например, вместо "я не могу себе этого позволить" - "как я могу это себе позволить?" - советует коуч.
Инвестируйте в качество
Вместо десяти дешевых вещей покупайте одну хорошую - в долгосрочной перспективе это выгоднее.
Позвольте себе тратить
Маленькие радости - это не расточительство, а вклад в качество жизни.
Отбросьте чувство вины
Деньги - это ресурс, который работает на вас, а не повод для самоуничтожения. В конце концов, деньги нужны как раз для того, чтобы вы могли их тратить на то, что вам нужно.
Расширяйте горизонты
Окружайте себя людьми, которые мыслят категориями достатка, а не дефицита.
"И главное - меняется не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто начинает мыслить по-другому. Поэтому если вам откликается этот текст - возможно, самое время немного "перепрошить" свои финансовые привычки, например, поработав с коучем", - резюмирует Виталий Курсик.