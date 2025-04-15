5 признаков, что у вас "синдром бедняка": что это такое и как изменить

Зарабатываешь нормально, но живешь так, будто денег нет? Постоянная экономия, страх затрат и отказ от возможностей могут свидетельствовать о "синдроме бедняка" - психологической ловушке, которая держит в режиме выживания.

Что такое "синдром бедняка", как он проявляется и что поможет от него избавиться, чтобы жить лучше, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч Виталий Курсик.

"Зачем покупать качественную обувь, если можно взять самую дешевую и как-то проходить сезон?", "Много денег - это не для меня. Их надо тяжелым трудом зарабатывать". Слышали такое? Или, может, ловили себя на подобных мыслях?

По словам эксперта, это классические проявления "синдрома бедняка" - психологического состояния, когда человек мыслит категориями недостатка, боится тратить деньги, не верит в возможность достатка и живет по принципу "лишь бы было".

"Причем этот синдром не всегда зависит от реального финансового состояния. Даже те, кто хорошо зарабатывает, могут подсознательно держаться за привычки бедности", - добавил Виталий Курсик.

Как распознать синдром бедняка?

Экономия не там, где надо

Человек покупает самые дешевые вещи, которые быстро ломаются, боится инвестировать в качество. Или думает, что несколько тысяч за качественную обувь, которая послужит не один год - это дорого, поэтому покупает каждый сезон дешевле.

Страх перед деньгами

Любая крупная сумма воспринимается как нечто опасное: "А что если украдут?", "Это все равно не для меня".

Привычка терпеть и ждать лучших времен

Человек откладывает жизнь на потом: новая одежда, путешествия, учеба - все "как-нибудь в другой раз".

Неумение отдыхать

Чувство вины за траты на себя: "Да кому те выходные нужны?", "Я лучше еще поработаю".

Вера в то, что деньги достаются только тяжелым трудом

И если что-то получилось легко, то это "какая-то афера" или "везет только избранным".

Как избавиться от "синдрома бедняка"?

Работайте с установками

"Замечайте свои мысли о деньгах и меняйте их. Например, вместо "я не могу себе этого позволить" - "как я могу это себе позволить?" - советует коуч.

Инвестируйте в качество

Вместо десяти дешевых вещей покупайте одну хорошую - в долгосрочной перспективе это выгоднее.

Позвольте себе тратить

Маленькие радости - это не расточительство, а вклад в качество жизни.

Отбросьте чувство вины

Деньги - это ресурс, который работает на вас, а не повод для самоуничтожения. В конце концов, деньги нужны как раз для того, чтобы вы могли их тратить на то, что вам нужно.

Расширяйте горизонты

Окружайте себя людьми, которые мыслят категориями достатка, а не дефицита.

"И главное - меняется не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто начинает мыслить по-другому. Поэтому если вам откликается этот текст - возможно, самое время немного "перепрошить" свои финансовые привычки, например, поработав с коучем", - резюмирует Виталий Курсик.