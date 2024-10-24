5 признаков, что ребенок скоро сядет вам на голову: как родителям этого не допустить

Потому что я так хочу

"Твое", "мое", "наше" - эти три слова помогут найти баланс в отношениях родителей и детей. И это касается не только вещей, но и построения общения и планов.

Если вы устали после работы, плохо чувствуете себя или просто мечтаете о тихом вечере с книгой - не стоит бежать в парк с ребенком, услышав "я так хочу".

Найдите компромисс. К примеру, ребенок присматривает за вами и заботится, а потом вы вместе пойдете выгуливать собаку. Не забывайте о собственных желаниях только потому, что вы теперь родители.

Это ты виновата, что я получил двойку

Гиперответственность со стороны родителей приводит к снижению ответственности у ребенка. Вам может казаться, что помогая ребенку во всем, вы делаете доброе дело.

А на самом деле вы выращиваете маленького лентяя. Подсказывайте, направляйте, но не делайте ничего за ребенка. Иначе рано или поздно вы услышите: "Это ты виновата, что я получила двойку".

И спорить будет тяжело, потому что домашнее задание фактически сделали вы. Лучше менять ситуацию сейчас, пока не поздно.

Если ты купишь телефон…

Много работающие родители часто компенсируют ребенку дефицит своего внимания подарками. За выученный урок - новая игрушка, за окончание учебного года с хорошими оценками - велосипед и поездка в другую страну. В результате ребенок перестает видеть другую мотивацию, кроме денежной. И истерика в магазине - уже норма.

Найдите что-нибудь такое, что заинтересует вашего ребенка не "ради бонуса", а, потому что будет его увлекать. Важно, чтобы ребенок не воспринимал вас, как некий банкомат.

Мама, сделай, потому что мне будет плохо

Не старайтесь решать за ребенка все его проблемы. Детские конфликты - такие же, как и у взрослых, только в миниатюре. Их решение - подготовка ко взрослой жизни. Как только вы услышите: "Мама, реши! Мама, помоги", стоит задуматься.

Вы воспитываете взрослого, самостоятельного, интересного человека, а не инфантильное создание. Не торопитесь разбираться со школьным учителем только за то, что он как-то не так взглянул на вашего ребенка. Или давать пинка однокласснику. Посмотрите, как ребенок сам разрешит конфликтную ситуацию. Если нужно - помогите советом.

Это ты так хочешь

Часто родители пытаются вырастить из детей собственные "копии". Если же дети не демонстрируют выдающиеся результаты в спорте, не выигрывают олимпиады, не покоряют всех вокруг своими талантами, то родители сердятся: "В твоем возрасте я уже сделал это и это".

В результате ребенок, чувствуя себя априори неполноценным, вообще прекращает стремиться к чему-либо. А на любое замечание отвечает: "Это ты так хочешь, а не я". Совет будет прост. Обратите внимание ребенка на то, что будет интересовать именно его, а не вас.