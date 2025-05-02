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5 признаков, что ароматическая свеча токсична и вредит здоровью: проверьте свою!

Пятница 02 мая 2025 17:25
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5 признаков, что ароматическая свеча токсична и вредит здоровью: проверьте свою! Какие ароматические свечи вредят здоровью (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ароматические свечи стали популярными благодаря своей способности создавать атмосферу уюта, однако их использование может нести опасность для здоровья. Некоторые могут выделять вредные химические соединения и вызывать аллергические реакции.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Как распознать опасный воск для свечей

Когда свечи горят, они выделяют летучие органические соединения (ЛОС), которые включают различные химические вещества, а концентрация ЛОС в помещении до 10 раз выше, чем на улице.

Пульмонолог Энтони Салеха рассказал, что ЛОС, выделяемые парафиновыми свечами, имеют худшее влияние на здоровье, чем более натуральные альтернативы, такие как соевый, кокосовый, пальмовый или пчелиный воск.

По словам аллерголога Ручи Сингла, когда горит свеча, то эти газы испаряются в воздух, и мы вдыхаем их, поэтому они могут влиять на пазухи, легкие и даже кожу.

Рекомендуется стараться использовать свечи, изготовленные более натуральным способом, или из соевого, пчелиного воска, кокосового масла, или из ингредиентов на основе животных жиров.

Основные сигналы, что свеча опасна для здоровья:

  • во время использования имеет резкий, химический или удушливый запах - это часто указывает на синтетические ароматизаторы или фталаты
  • черный дым или копоть - может ухудшать качество воздуха в помещении. Сигнал, что свеча сделана из парафина или имеет загрязнения в воске
  • головная боль, тошнота, головокружение - это реакция на летучие органические соединения (ЛОС), которые выделяются при горении некачественных отдушек
  • слезотечение, кашель или раздражение дыхания - признак аллергии или чувствительности к химическим веществам
  • остатки копоти на стенах, мебели или шторах - явный признак вредного дыма

Чего следует избегать

Следует избегать фталатов в ароматических свечах, которые являются химическими веществами, используемыми для сохранения ароматов в духах. Фталаты часто обозначаются как аббревиатуры, такие как DEP (диэтилфталат), DnHP, которые вызывают головную боль и DIDP (диизодецилфталат) - часто ухудшает симптомы астмы и аллергии.

К тому же стоит использовать свечи с более натуральными красителями. Это потому, что искусственные красители иногда используют бензин, который сам по себе является канцерогеном, а это значит, что может вызвать рак в долгосрочной перспективе.

Самые безопасные фитили в свече:

  • хлопковый фитиль без металлической сердцевины
  • деревянный фитиль (натуральный и приятно потрескивает)

Избегай фитилей с металлической проволокой - могут содержать свинец или цинк.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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