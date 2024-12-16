5 неожиданных секретов похудения, когда уже ничего не получается

Если вы пытаетесь похудеть, но вам это никак не удается, возможно, пришло время сделать шаг назад и пересмотреть свои методы. Определенные привычки или образ жизни могут усложнить, а то и сделать невозможным похудение.

Какие 5 неожиданных секретов помогут сбросить вес, когда уже ничего не работает, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Cleveland Clinic .

5 секретов похудения, о которых вы не знали

Знания - это сила

Основой любого похудения является дефицит калорий. Знаете ли вы, сколько калорий вы потребляете против того, сколько сжигаете? Если нет, вы уже в невыгодном положении. Если мы получаем больше калорий, чем нам нужно, наш организм будет накапливать их в виде жира, поэтому важно знать, сколько вам нужно.

Когда вы знаете, сколько калорий вы сжигаете, вы можете сократить потребление примерно на 500 калорий в день меньше. Это даст свои результаты и вы сможете сбросить 500 граммов за неделю.

Потребляйте белок

Получение достаточного количества качественного белка не только будет способствовать большему сжиганию калорий за счет усиленного термогенеза, но также будет давать вам сытость.

Исследование 2020 года в Journal of Nutrition показало, что диеты с высоким содержанием белка связаны с большим успехом в поддержании потери веса.

Потребляйте белок (фото: freepik.com)

Исследование показало, что большее количество белка часто противодействует процессу адаптивного термогенеза - состояния, когда организм адаптируется к новому весу, изменяя расход энергии. Простой способ повысить потребление протеина - добавлять какой-то белок к каждому приёму пищи и перекусам. Например, потреблять яичный белок на завтрак, хумус на перекус и рыбу на ужин.

Просите помощи

Жизненно важно окружить себя людьми, которые поддерживают и поощряют вас на пути к похудению, и избегать тех, кто хочет сорвать ваш прогресс. Если вы живете с кем-то другим, получение их поддержки может быть жизненно важным, чтобы вы не поддавались соблазну нездоровой пищи дома.

Попросите их поддержать вас или даже похудеть вместе с вами. Групповая поддержка работает хорошо для некоторых людей.

Избегайте сладких газированных напитков

Такие напитки - это просто пустые калории. Они не насыщают вас так, как настоящая еда.

Отказ от сладких напитков часто является самым простым способом быстрого похудения, и, как бонус, это также полезно для здоровья сердца и профилактики диабета.

Избегайте сладких напитков (фото: freepik.com)

Поэтому следите за потреблением сока, газировки, сладкого кофе, чая и алкогольных напитков. Если вы употребляете один из этих напитков в течение дня, вы получите по крайней мере 800 дополнительных калорий к ночи - и вы все равно будете голодны.

Не спешите

Для достижения "идеального" веса может потребоваться некоторое время, и иногда он может казаться недостижимым. Не расстраивайтесь, если ваша потеря веса происходит медленно или вы достигли плато. Сохранение даже небольшой потери веса полезно для вашего здоровья в долгосрочной перспективе, и есть чем гордиться.