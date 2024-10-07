5 самых ядовитых животных в мире

Черная мамба

Черная мамба (Dendroaspis polylepis) - это самая длинная ядовитая змея Африки, которая может вырастать до 2,5 метров в длину. Она также входит в число самых быстрых змей в мире, поскольку способна развивать скорость до 5 метров в секунду, отмечает National Geographic.

Укус черной мамбы чрезвычайно опасен и без немедленного медицинского вмешательства почти всегда приводит к смерти. В клыках взрослой змеи содержится от 12 до 20 капель яда, и только двух капель достаточно, чтобы убить человека.

Черная мамба (фото: википедия)

Синекольчатый осьминог

Синекольчатый осьминог - это небольшое, но чрезвычайно опасное существо, принадлежащее к семейству Hapalochlaena. Существует четыре основных вида этого осьминога: большой, южный, синеполосный и обычный. Все они могут уместиться на ладони человека.

Они содержат мощный нейротоксин, способный парализовать жертву и убить человека всего за несколько минут. К сожалению, пока не существует известного противоядия, что делает их еще более опасными.

Свое название синекольчатые осьминоги получили благодаря ярким цветным кольцам, которые появляются, когда они чувствуют угрозу или готовятся выпустить яд, предупреждая потенциальных врагов об опасности.

Синекольчатый осьминог (фото: википедия)

Комодский варан

Комодский варан (Varanus komodoensis) - это самые большие ящерицы на планете, которые могут достигать длины до 3 метров. Кроме этого, комодские вараны имеют ядовитые железы в нижних челюстях, выделяющих токсины.

Этот яд вызывает шок у жертвы и препятствует свертыванию крови, что приводит к его гибели. Стоит отметить, что комодские вараны являются близкими родственниками мегалании (Varanus priscus), огромного вымершего вида, который мог достигать 7 метров в длину, что делает его самым ядовитым животным в истории.

Комодский варан (фото: википедия)

Бразильские странствующие пауки

Бразильские странствующие пауки известны своим ядовитостью и уникальными токсинами, поражающими нервно-мышечную систему. Укус этого паука вызывает жгучую боль, потоотделение и ощущение мурашек по коже.

Приблизительно через 30 минут после укуса могут появиться серьезные симптомы, такие как судороги, помутнение зрения, а также учащенное или замедленное сердцебиение. Смертельные случаи от укусов бразильских странствующих пауков достаточно редки: с 1903 года в Бразилии зарегистрировано всего 15 смертей.

Путешествующие пауки (фото: википедия)

Королевская кобра

Королевские кобры (Ophiophagus hannah) - это самые длинные ядовитые змеи, достигающие 5,5 метра в длину. Они поражают не только своими размерами, но и уникальным поведением: когда чувствуют угрозу, эти змеи поднимают голову и распушуивают кожу вокруг головы, демонстрируя свою опасность.

Хотя королевская кобра не считается самой ядовитой, они способны впрыскивать значительное количество яда за один укус. При атаке змеи обычно наносят несколько ударов, что увеличивает вероятность отравления. Один укус может быть смертельным для человека всего за 15 минут.

Королевская кобра (фото: википедия)