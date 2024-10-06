5 лучших беговых тренировок для похудения и уменьшения жира на животе

Когда дело доходит до потери веса, то уменьшение жира на животе занимает одно из первых мест. Помимо преимуществ похудения, регулярный бег может помочь улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, увеличить мышечную силу и ускорить метаболизм.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
бегайте 5 мин и сделайте 15 приседаний, 10 отжиманий и 20 "альпинистов".
Затем вернитесь на беговую дорожку и пробежите еще 5 минут.
наклон на 4% и бегайте в течение 10 мин. Каждые 5 минут увеличивайте наклон на 1% максимум до 10%. Поддерживайте стабильный темп бега в течение всего времени.
наденьте жилет с утяжелителем и пробежите 40 мин.
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