5 лучших беговых тренировок для похудения и уменьшения жира на животе

бегайте 5 мин и сделайте 15 приседаний, 10 отжиманий и 20 "альпинистов".

Затем вернитесь на беговую дорожку и пробежите еще 5 минут.

наклон на 4% и бегайте в течение 10 мин. Каждые 5 минут увеличивайте наклон на 1% максимум до 10%. Поддерживайте стабильный темп бега в течение всего времени.

наденьте жилет с утяжелителем и пробежите 40 мин.