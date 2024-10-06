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5 лучших беговых тренировок для похудения и уменьшения жира на животе

Какие упражнения помогут похудеть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Когда дело доходит до потери веса, то уменьшение жира на животе занимает одно из первых мест. Помимо преимуществ похудения, регулярный бег может помочь улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, увеличить мышечную силу и ускорить метаболизм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

 

бегайте 5 мин и сделайте 15 приседаний, 10 отжиманий и 20 "альпинистов".

Затем вернитесь на беговую дорожку и пробежите еще 5 минут.

наклон на 4% и бегайте в течение 10 мин. Каждые 5 минут увеличивайте наклон на 1% максимум до 10%. Поддерживайте стабильный темп бега в течение всего времени.

   

наденьте жилет с утяжелителем и пробежите 40 мин.

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Спортзал