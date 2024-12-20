5 самых дорогих фруктов в мире, которые шокируют своей ценой

Фрукты за тысячи долларов? Такое возможно! В мире существует немало интересных продуктов, которые поражают своей ценой, вкусовыми качествами и историей. Некоторые из них очень редкие и это существенно влияет на их стоимость.
Какие 5 фруктов считаются самыми дорогими во всем мире и почему, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Цена: до 30 000 долларов за пару
Этот японский деликатес выращивают в городе Юбара. Плоды имеют идеальную круглую форму, сладкий вкус и считаются символом престижа. Ежегодно некоторые из них продаются на аукционах за рекордные суммы.
Цена: до 12 000 долларов за гроздь
Еще одно сокровище из Японии. Каждая виноградинка имеет идеальный размер и весит не менее 20 граммов. Виноград славится своим насыщенным вкусом и необычайной сладостью.
Цена: до 48 000 долларов за плод
Эта разновидность "короля фруктов" выращивают в Таиланде. Отличается своей эксклюзивностью и редким вкусом, сочетающим сладость и сливочную текстуру.
Цена: до 85 долларов за одну ягоду
Эта элитная клубника выращивается вручную в специализированных условиях в Японии. Ее подают в дорогих подарочных наборах, ведь каждая ягода имеет идеальную форму и исключительный вкус.
Цена: до 4 000 долларов за пару
В переводе название означает "Яйцо солнца". Это манго выращивается в японском регионе Миязаки. Плоды имеют насыщенный вкус и яркий красно-оранжевый цвет, что делает их символом роскоши.
Интересные факты о фруктах:
Ранее мы писали о минеральной воде в Японии, бутылка которой стоит до 10 000 долларов.
А еще рассказывали о том, какая бутылка вина была продана на аукционе за полмиллиона долларов.
При написании материала использованы источники: BBC Travel, Luxury Fruits Japan, Forbes.