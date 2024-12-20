5 самых дорогих фруктов в мире, которые шокируют своей ценой

Фрукты за тысячи долларов? Такое возможно! В мире существует немало интересных продуктов, которые поражают своей ценой, вкусовыми качествами и историей. Некоторые из них очень редкие и это существенно влияет на их стоимость.

Какие 5 фруктов считаются самыми дорогими во всем мире и почему, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

1. Дыня Юбара (Yubari Melon)

Цена: до 30 000 долларов за пару

Этот японский деликатес выращивают в городе Юбара. Плоды имеют идеальную круглую форму, сладкий вкус и считаются символом престижа. Ежегодно некоторые из них продаются на аукционах за рекордные суммы.

2. Виноград Руби Роман (Ruby Roman)

Цена: до 12 000 долларов за гроздь

Еще одно сокровище из Японии. Каждая виноградинка имеет идеальный размер и весит не менее 20 граммов. Виноград славится своим насыщенным вкусом и необычайной сладостью.

3. Дуриан из Нонг Хан (Nong Han Durian)

Цена: до 48 000 долларов за плод

Эта разновидность "короля фруктов" выращивают в Таиланде. Отличается своей эксклюзивностью и редким вкусом, сочетающим сладость и сливочную текстуру.

4. Клубника Сенбика (Sembikiya Queen Strawberries)

Цена: до 85 долларов за одну ягоду

Эта элитная клубника выращивается вручную в специализированных условиях в Японии. Ее подают в дорогих подарочных наборах, ведь каждая ягода имеет идеальную форму и исключительный вкус.

5. Манго Тайо но Тамаго (Taiyo no Tamago)

Цена: до 4 000 долларов за пару

В переводе название означает "Яйцо солнца". Это манго выращивается в японском регионе Миязаки. Плоды имеют насыщенный вкус и яркий красно-оранжевый цвет, что делает их символом роскоши.

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