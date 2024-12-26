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5 напитков, которые содержат все необходимые питательные вещества для кишечника

Названы напитки, которые полезны для кишечника (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Некоторые напитки помогают улучшить пищеварение, избавляют от неприятных ощущений в животе и повышают иммунитет. Диетологи назвали 5 полезных напитков, которые содержат все необходимые вещества для кишечника.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

 

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