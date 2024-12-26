5 напитков, которые содержат все необходимые питательные вещества для кишечника

Некоторые напитки помогают улучшить пищеварение, избавляют от неприятных ощущений в животе и повышают иммунитет. Диетологи назвали 5 полезных напитков, которые содержат все необходимые вещества для кишечника.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Что полезно для кишечника

Диетолог Крис Мор рассказала, что определенные элементы в напитках, такие как пробиотики, пребиотики и антиоксиданты полезны для здоровья кишечника.

Это не означает, что напитки с этими ингредиентами быстро изменят ваше здоровье, но последовательное и сбалансированное потребление этих питательных веществ может поддерживать здоровый микробиом кишечника. Такие ингредиенты также уменьшают воспаление, способствуют развитию полезных бактерий, улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет.

5 лучших напитков для кишечника

Кефир

По словам диетолога Теджал Парех, кефир содержит больше пробиотиков, которые увеличивают разнообразие кишечных бактерий, а также обеспечивают кальций и белок для общего здоровья.

Поскольку кефир также обладает свойствами повышать энергию, лучше пить его утром вместо ежедневного белкового коктейля или чашки кофе.

Комбуча

Комбуча - это разновидность ферментированного чая с целым списком полезных свойств. Он обладает противовоспалительными свойствами и улучшает иммунную систему благодаря благотворному влиянию на кишечник.

Имбирный сок или чай

Благодаря своим успокаивающим свойствам выбор напитка на основе имбиря является одним из лучших способов улучшить здоровье кишечника.

Хотя имбирь известен своими свойствами против тошноты, люди веками использовали этот корень из-за его пищеварительных свойств. Определенные соединения в имбире укрепляют полезные бактерии в кишечнике.

Костный бульон

Костный бульон содержит важные аминокислоты, такие как глютамин, белок и коллаген, которые поддерживают здоровье кишечника и увлажнение организма.

Бульон можно купить или приготовить дома, что делает его универсальным и доступным способом улучшить здоровье кишечника.

Мятный чай

Чай - это отличный способ улучшить здоровье кишечника благодаря его противовоспалительным свойствам. Мята помогает расслабить мышцы и может помочь при общем дискомфорте в животе.

Если вы боретесь с хроническими проблемами пищеварения, мятный чай может помочь.