RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

5 жутких триллеров, которые не дадут вам уснуть. Подборка свежих фильмов ужасов

Новые триллеры на вечер (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Фильмы ужасов способны изрядно полоскать нервы, а потому фаны триллеров просто обожают истории о демонах, монстрах и других существах, от которых стынет кровь. И недавно вышло немало жутких кинолент, после которых будет тяжело уснуть.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас свежие триллеры на вечер.

"Тихое место: День первый"

В фильме рассказывается о больной раком женщине, которая внезапно оказывается в эпицентре жутких событий. На Землю напали ужасные монстры, которые ничего не видят, но очень хорошо слышат. И выживет только тот, кто сможет не издавать ни звука.

 

"Полноль с дьяволом"

Жуткая лента о паранормальных явлениях точно понравится фанам фильмов об экзорцизме, дьяволах и привидениях. Сюжет расскажет о ведущем-неудачнике, который был настолько в отчаянии, что решил стать популярным благодаря спиритическому сеансу. И все это очень плохо заканчивается.

 

"Омен: Начало"

Приквел первого "Омена" расскажет о большом сговоре. Радикалы из церкви хотят вызвать рождение Антихриста. И это становится началом очень жуткой истории. Фаны триллеров, которые любят пощекотать свои нервы, будут в восторге.

 

"Эбигейл"

Преступники похищают маленькую девочку, но даже не подозревают, кто она. И потом они сильно пожалеют о знакомстве с этим ребёнком. Ведь она станет их ночным ужасом.

 

"Проклятая Дева"

Лента расскажет о монахине, которая отправляется в отдаленный монастырь. И там она узнает, что ее втянули в страшные тайны. Девушка беременеет, хотя никогда не имела отношений с мужчинами. Ее ребенок будто бы должен спасти мир, хотя это не так.

 

К слову, раньше мы называли 5 атмосферных фильмов о мистике и привидениях.

Кроме этого, уже появилась подборка 5 смешных сериалов о зомби.

Читайте РБК-Украина в Google News
фильмыФильмы