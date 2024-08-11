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5 жутких триллеров, которые не дадут вам уснуть. Подборка свежих фильмов ужасов

Воскресенье 11 августа 2024 19:44
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5 жутких триллеров, которые не дадут вам уснуть. Подборка свежих фильмов ужасов Новые триллеры на вечер (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Фильмы ужасов способны изрядно полоскать нервы, а потому фаны триллеров просто обожают истории о демонах, монстрах и других существах, от которых стынет кровь. И недавно вышло немало жутких кинолент, после которых будет тяжело уснуть.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас свежие триллеры на вечер.

"Тихое место: День первый"

В фильме рассказывается о больной раком женщине, которая внезапно оказывается в эпицентре жутких событий. На Землю напали ужасные монстры, которые ничего не видят, но очень хорошо слышат. И выживет только тот, кто сможет не издавать ни звука.

"Полноль с дьяволом"

Жуткая лента о паранормальных явлениях точно понравится фанам фильмов об экзорцизме, дьяволах и привидениях. Сюжет расскажет о ведущем-неудачнике, который был настолько в отчаянии, что решил стать популярным благодаря спиритическому сеансу. И все это очень плохо заканчивается.

"Омен: Начало"

Приквел первого "Омена" расскажет о большом сговоре. Радикалы из церкви хотят вызвать рождение Антихриста. И это становится началом очень жуткой истории. Фаны триллеров, которые любят пощекотать свои нервы, будут в восторге.

"Эбигейл"

Преступники похищают маленькую девочку, но даже не подозревают, кто она. И потом они сильно пожалеют о знакомстве с этим ребёнком. Ведь она станет их ночным ужасом.

"Проклятая Дева"

Лента расскажет о монахине, которая отправляется в отдаленный монастырь. И там она узнает, что ее втянули в страшные тайны. Девушка беременеет, хотя никогда не имела отношений с мужчинами. Ее ребенок будто бы должен спасти мир, хотя это не так.

К слову, раньше мы называли 5 атмосферных фильмов о мистике и привидениях.

Кроме этого, уже появилась подборка 5 смешных сериалов о зомби.

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