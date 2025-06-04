5-месячный сын популярных украинских блогеров сломал череп: что известно о состоянии ребенка

Как рассказала Лейла, инцидент произошел ночью - ребенок перевернулся во сне и упал, пока родители крепко спали рядом.

Сначала признаков серьезной травмы не было, поэтому пара не обратилась к медикам.

Однако уже на следующий день на головке сына появилась гематома, что заставило Лейлу немедленно обратиться к врачам.

Сын Равшиков получил серьезную травму (скриншот)

"Мы с Тимуром вместе крепко заснули, и он уже целую ночь спит и не просыпается, чтобы поесть. Он ночью перекрутился и упал с кровати. Но он успокоился, и мы поиграли с ним, не было шишки такой, она появилась на следующий день. Но у меня было тревожно на сердце, потому что это была гематома. И говорю: надо ехать в больницу, потому что что-то не так, хоть и ребенок активный, как и не было ничего...", - поделилась Лейла.

Уже в медучреждении после рентгена врачи обнаружили перелом черепа.

"Поехали мы в больницу и поставили диагноз по рентген-снимку: перелом черепа, если своими словами. Назначили уколы. Вывод: есть кровать - ребенок должен спать в кровати", - добавила блогерша.

Теперь маленького Тимура госпитализировали на 4-5 дней. Ему делают уколы, медики наблюдают за динамикой.

Сын Равшиков получил серьезную травму (скриншот)

Если ситуация осложнится - может понадобиться пункция для удаления гематомы.

"Сейчас Тимура положили в больницу на 4-5 дней, надо делать уколы и наблюдать. Если что, то уколом делают пункцию и убирают гематому. А так - косточки молодые, и они быстрее срастутся, чем у взрослого. Все будет хорошо, спасибо Богу, что все живы, все здоровы!", - написала блогерша.

Она также призналась, что жалеет, что не вызвала скорую сразу после падения. Лейла вспомнила подобную ситуацию с первой дочкой - тогда скорая приехала, но медики отнеслись к ее тревоге скептически.

Сын Равшиков получил серьезную травму (скриншот)

"У меня врач поинтересовался: почему вы не вызвали скорую? У меня начались флешбеки. Первый ребенок - ему было 6 месяцев, когда он упал с кровати. Я просто отвернулась, украшала елку, одна секунда - и она упала. У меня была паника тогда. Я вызвала скорую. Они приезжают и смотрят на меня таким взглядом, как будто я какая-то "притрушенная", потому что это не повод вызывать скорую", - рассказала она.

Семья просит подписчиков быть внимательными и осторожными - даже незначительное падение может обернуться серьезной травмой.

Что известно о семейке Равшиков

Ровшан и Лейла Годжатовы - супруги из Украины, которые получили известность благодаря своим веселым роликам в Instagram и TikTok. Он - азербайджанец, она - украинка.

Несмотря на культурные различия, разницу в возрасте и сначала неодобрительную реакцию со стороны родителей, им удалось создать крепкую и счастливую семью. У пары трое детей: дочь Айсель, сын Эльдар и самый младший - Тимур.

Семья Равшиков (скриншот)

Еще раньше Ровшан выступал в составе музыкальной группы Bad boys crew и гастролировал по Украине.

После определенного периода он отошел от шоу-бизнеса, однако именно благодаря поддержке Лейлы снова вернулся на сцену - на этот раз как сольный исполнитель под псевдонимом RAVSHIK.

Их карьеры - и музыкальная, и блогерская - развивались довольно активно, пока начало полномасштабной войны не заставило семью временно покинуть Украину. Годжатовы некоторое время жили в Азербайджане, однако впоследствии решили вернуться домой.