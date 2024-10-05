5 людей, которые невероятным образом обманули смерть

Гаррисон Окене - под водой в течение 60 часов

Этот 29-летний нигерийский моряк работал на борту корабля под названием "Джексон-4", рыболовном судне с одиннадцатью членами экипажа.

Внезапно начался сильный шторм, и корабль быстро погрузился под воду, но из-за того, что он был перевернут вверх дном и под крутым углом, весь воздух внутри судна собрался в верхнем отсеке, до которого Гаррисону удалось добраться.

Комната была довольно маленькой и могла вместить только столько кислорода, чтобы продержаться чуть больше суток, но из-за давления воды снаружи весь воздух в судне сжался в этой одной комнате, что позволило ему выжить достаточно долго, чтобы поисковая группа погрузилась и нашла его.

Они не думали, что кто-то выжил, и прибыли только для осмотра обломков, но услышав их, Гаррисон неистово стучал по стене судна молотком, чтобы привлечь внимание. Это сработало, ему привезли снаряжение для подводного плавания и он счастливо вернулся на поверхность.

Гаррисон Окене (фото: bushcraftbuddy.com)

Арон Ралстон - отрезал себе руку ножом

26 апреля 2003 года Арон самостоятельно поднимался в каньоне Блу-Джон в штате Юта, когда с ним произошел несчастный случай, изменивший его жизнь.

Пытаясь перелезть через небольшой каньон, он сдвинул камень и упал ко дну каньона на несколько метров вниз. Падение не причинило травм, поскольку высота была небольшая, но сдвинутый камень придавил его руку к стене каньона.

У него не было возможности позвать на помощь, а место было настолько отдаленное, что людей там не бывает днями, и он остался с минимальными запасами пищи и воды.

В течение следующих пяти дней он экономил свои запасы, прежде чем принять решение отрезать себе руку и попытаться спастись. Ему удалось отрезать предплечье с помощью небольшого ножа, а затем спуститься на 20 метров вниз каньоном и пройти семь миль до безопасного места, где его встретила находящаяся в отпуске семья и вызвала спасателей.

Арон Ралстон (фото: Википедия)

Цутом Ямагути - оказался под взрывом двух атомных бомб

6 августа 1945 года в 8:15 американский бомбардировщик под названием "Энола Гэй" сбросил атомную бомбу, которая называлась "Малыш", на город Хиросима. В это время Цутому Ямагути был на завершающей стадии трехмесячной деловой командировки в этот город, когда бомба взорвалась менее чем в двух милях от него.

Он оказался на краю взрыва, но плотно застроенные здания смогли оградить его от большей части взрыва. Ямагути сел на поезд и вернулся в свой родной город Нагасаки.

Несмотря на серьезные травмы, через три дня он вышел на работу в головной офис компании "Мицубиси" и был на встрече с начальником, когда произошла вторая бомбардировка.

Атомная бомба под названием "Толстяк" упала на город Нагасаки, и Ямагути снова оказался в зоне взрыва, но на этот раз он был значительно дальше места падения, а его рабочее место имело толстые бетонные стены, остановившие большую часть ударной волны.

Он получил больше порезов и ушибов, а также серьезные ожоги. Затем мужчина сильно заболел из-за радиационного облучения, но каким-то образом полностью поправился и умер в возрасте 93 лет 4 января 2010 года.

Цутом Ямагути (фото: bushcraftbuddy.com)

Весна Вулович - упала на 10 км без парашюта и выжила

Весна Вулович была сербской стюардессой, до сих пор удерживающей мировой рекорд Гиннеса за выживание после падения с самой большой высоты без парашюта.

26 января 1972 года Весна работала на пассажирском самолете (Jat McDonnell Douglas DC-9), когда на высоте 10 160 м взорвалась бомба, спрятанная в портфеле. Самолет был разорван на части в воздухе и быстро развалился на более мелкие куски, выбросив 28 пассажиров и членов экипажа из кабины, что повлекло их гибель.

Весна осталась на месте в конце самолета, где была загружена тележка для питания, которая удерживала ее внутри обломков, когда она упала на лесистый горный склон и выжила.

Весна Вулович (фото: Википедия)

Крис Герски - держался за жизнь в течение 3 минут

В первый день своего отпуска в Швейцарии Герски решил, что лучшим способом посмотреть местные достопримечательности будет полет на дельтаплане. Он прибыл на стартовую площадку и прошел все протоколы безопасности, но его пилот забыл о важнейшей части процедуры - прикрепить его к дельтаплану.

Как только дельтаплан стартовал с крутого холма, Герски мгновенно поднялся в воздух, поскольку дельтаплан быстро набирал высоту, но что-то ушло ужасно не так, и его ремень не поддерживал его.

Дельтаплан продолжал набирать высоту, и у пилота не было другого выбора, как совершить аварийную посадку на месте, до которого нужно было лететь почти 3 минуты.

Герски удалось удержаться на протяжении всего полета, и он жестко приземлился в поле, получив серьезный перелом запястья и разрыв связки в бицепсе от слишком долгого удержания.

Крис Герски во время своего ужасного полета (фото: скриншот youtube.com/@Gursk3)