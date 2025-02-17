5 лекарств, которые нельзя пить при боли. Украинцы их употребляют годами

5 лекарств, которыми не надо пользоваться при боли

Но-шпа (дротаверин, ниспазм, но-х-ша, ношпаверин)

Этот препарат не имеет доказанной эффективности ни при одном болевом синдроме. Во многих странах мира его не используют из-за отсутствия положительного эффекта.

Нимесулид (нимесил, аффида, нимид, даймисил, найз, сиган, ремесулид, апонил, нимелган, нимедар)

Имеет высокий риск повреждения печени (гепатотоксичность). Лучше выбрать другие, более безопасные обезболивающие препараты.

Анальгин и лекарства с метамизолом натрия (спазмалгон, темпалгин, спазмоликс, пенталгин, андипал, анальдим, реналган, кофальгин)

Метамизол натрия является токсичным и может вызвать серьезные побочные эффекты, в частности агранулоцитоз (резкое уменьшение количества лейкоцитов в крови). Во многих странах мира эти лекарства запрещены.

Кодеин и лекарства, которые его содержат (пенталгин, пентасед, пятирчатка, солпадеин, солпалгин, бифок)

Кодеин является опиоидным анальгетиком, то есть наркотическим средством, которое может вызвать зависимость. Его следует использовать только в особых случаях и под контролем врача.

Лекарства с фенобарбиталом (пенталгин, пентасед, пятирчатка, андифен, теофедрин)

Фенобарбитал является устаревшим противоэпилептическим средством, которое может вызвать зависимость при длительном применении. Для обезболивания он не подходит.