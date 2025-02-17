5 лекарств, которые нельзя пить при боли. Украинцы их употребляют годами

Многие украинцы, когда испытывают боль, выбирают неэффективные или даже вредные препараты. Некоторые лекарства абсолютно неэффективны при этом состоянии, более того, могут навредить.
Какие именно 5 препаратов - не стоит принимать при боли, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост врача-невролога Давида Щербину в Facebook.
Но-шпа (дротаверин, ниспазм, но-х-ша, ношпаверин)
Этот препарат не имеет доказанной эффективности ни при одном болевом синдроме. Во многих странах мира его не используют из-за отсутствия положительного эффекта.
Нимесулид (нимесил, аффида, нимид, даймисил, найз, сиган, ремесулид, апонил, нимелган, нимедар)
Имеет высокий риск повреждения печени (гепатотоксичность). Лучше выбрать другие, более безопасные обезболивающие препараты.
Анальгин и лекарства с метамизолом натрия (спазмалгон, темпалгин, спазмоликс, пенталгин, андипал, анальдим, реналган, кофальгин)
Метамизол натрия является токсичным и может вызвать серьезные побочные эффекты, в частности агранулоцитоз (резкое уменьшение количества лейкоцитов в крови). Во многих странах мира эти лекарства запрещены.
Кодеин и лекарства, которые его содержат (пенталгин, пентасед, пятирчатка, солпадеин, солпалгин, бифок)
Кодеин является опиоидным анальгетиком, то есть наркотическим средством, которое может вызвать зависимость. Его следует использовать только в особых случаях и под контролем врача.
Лекарства с фенобарбиталом (пенталгин, пентасед, пятирчатка, андифен, теофедрин)
Фенобарбитал является устаревшим противоэпилептическим средством, которое может вызвать зависимость при длительном применении. Для обезболивания он не подходит.
Читайте также об опасных причинах неприятного запаха изо рта, о которых вам не рассказывали.
Узнайте о 4 вещах, которых надо избегать, чтобы не было рака, инфаркта или инсульта.