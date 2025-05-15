5-минутная тренировка, которая ускоряет метаболизм и способствует быстрому похудению

Силовые тренировки для похудения

Силовые тренировки - это секретное оружие для тех, кто пытается похудеть. Мышцы сжигают больше калорий, чем жира в состоянии покоя, поэтому увеличение мышечной массы может помочь ускорить метаболизм и сжигать больше калорий в течение дня.

Тренер Стефани Мансур рассказала, когда речь идет о лучших силовых упражнениях для похудения, она предпочитает упражнения для всего тела, которые одновременно задействуют мышцы верхней части тела, нижней части тела и кора.

Лучше всего то, что эти сложные упражнения повышают частоту сердечных сокращений, служа одновременно кардио и силовой тренировкой. Это помогает сжигать калории и жир, одновременно наращивая мышцы, которые тонизируют все тело.

Эксперт также привела несколько замечательных упражнений, которые стоит сочетать вместе для 5-минутного силового цикла с собственным весом, который сожжет калории. Выполняйте каждое упражнение в течение 30 секунд подряд, отдыхайте 1 минуту, а затем выполните цикл еще раз.

Альпинисты

Начните в положении планки, держа спину прямо, бедра опущенными, а корпус напряженным.

Подтяните одно колено к груди, затем быстро смените ноги: вытяните первую назад, а вторую - подтяните к груди. Движение должно быть непрерывным, будто вы бегаете на месте в положении планки.

Во время упражнения дышите равномерно, не задерживайте дыхание.

Упражнение "Альпинисты" (фото: today.com)

Червячок

Начните стоять прямо, ноги на ширине бедер. Потянитесь руками к полу, держа ноги максимально прямыми, насколько позволяет ваша гибкость.

Начинайте "шагать" руками вперед, пока не достигнете положения планки - тело образует прямую линию от головы до пяток.

Затем мелкими шагами подтягивайте ноги к рукам, снова оказываясь в наклоне вперед. Медленно поднимайтесь в исходное положение стоя.

Упражнение "Червячок" (фото: today.com)

Отжимания

Лягте лицом вниз, руки поставьте чуть шире плеч. Ноги вытянуты назад, стопы вместе или немного разведены. Тело должно образовывать прямую линию от головы до пяток (не прогибайте спину и не поднимайте таз).

Вдыхая, медленно сгибайте локти и опускайте грудь к полу (до уровня 5-10 см над ним или до тех пор, пока грудь почти не коснется). Локти должны быть под углом 45° к туловищу (не разводите их широко в стороны).

Выдыхая, выталкивайте себя вверх, пока руки полностью не выпрямятся. Вернитесь в исходное положение и повторите 10-12 раз.

Отжимания (фото: today.com)

Приседания с прыжками

Станьте прямо, ноги на ширине плеч, руки свободно опустите или сведите перед собой.

Опуститесь в присед до того момента, пока бедра не будут параллельны к полу (или чуть выше, если затруднительно). Колени не должны выходить далеко за носки. Держите спину прямо и активируйте мышцы пресса.

Мощно оттолкнитесь ногами от пола и выполните вертикальный прыжок. Мягко приземлитесь на носки, затем плавно на всю стопу. Сразу переходите в следующее приседание - это один повтор.

Повторяйте в течение 30 секунд или 10-12 повторений.

Приседания с прыжком (фото: today.com)

Берпи

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки вдоль тела. Приседайте, ставя руки на пол перед собой. Резко отставьте ноги назад в положение планки (как при отжимании). Тело должно образовывать прямую линию от головы до пяток.

Сделайте одно отжимание - это классический вариант с повышенной сложностью. Подпрыгните ногами назад к рукам (возвращение в положение приседания).

Мощно выпрыгните вверх, вытянув руки над головой. Сразу после приземления начните следующее повторение.

Повторяйте в течение 30 секунд.

Упражнение "Берпи" (фото: today.com)

Подъемы ног

Начните стоять прямо, ноги на ширине бедер. Перенесите вес на левую ногу и подтяните правое колено к груди.

Прыгните на правую ногу, подтягивая левое колено к груди. Задержитесь на мгновение, прежде чем прыгнуть обратно на левую ногу, подтягивая правое колено к груди.

Напрягите пресс, чтобы поддерживать правильную осанку и равновесие. Продолжайте чередовать движения в течение 30 секунд.

Упражнение "подъемы ног к груди" (фото: today.com)

Движения ногами в планке

Начните из положения планки, поставив руки на ширине бедер. Напрягите мышцы живота, чтобы защитить поясницу. Отпрыгните обеими ногами в сторону, оставаясь в положении планки.

После этого сделайте прыжок назад. Увеличьте скорость, повторяя движение. Выполняйте упражнение в течение 30 секунд.

Движения ногами в планке (фото: today.com)