5-минутная тренировка, которая ускоряет метаболизм и способствует быстрому похудению

Хотите похудеть, но не хватает времени на длительные тренировки? Тратьте всего 5 минут в день для активного движения, чтобы запустить метаболизм, улучшить обмен веществ и избавиться от лишних килограммов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Today.
Силовые тренировки - это секретное оружие для тех, кто пытается похудеть. Мышцы сжигают больше калорий, чем жира в состоянии покоя, поэтому увеличение мышечной массы может помочь ускорить метаболизм и сжигать больше калорий в течение дня.
Тренер Стефани Мансур рассказала, когда речь идет о лучших силовых упражнениях для похудения, она предпочитает упражнения для всего тела, которые одновременно задействуют мышцы верхней части тела, нижней части тела и кора.
Лучше всего то, что эти сложные упражнения повышают частоту сердечных сокращений, служа одновременно кардио и силовой тренировкой. Это помогает сжигать калории и жир, одновременно наращивая мышцы, которые тонизируют все тело.
Эксперт также привела несколько замечательных упражнений, которые стоит сочетать вместе для 5-минутного силового цикла с собственным весом, который сожжет калории. Выполняйте каждое упражнение в течение 30 секунд подряд, отдыхайте 1 минуту, а затем выполните цикл еще раз.
Начните в положении планки, держа спину прямо, бедра опущенными, а корпус напряженным.
Подтяните одно колено к груди, затем быстро смените ноги: вытяните первую назад, а вторую - подтяните к груди. Движение должно быть непрерывным, будто вы бегаете на месте в положении планки.
Во время упражнения дышите равномерно, не задерживайте дыхание.
Начните стоять прямо, ноги на ширине бедер. Потянитесь руками к полу, держа ноги максимально прямыми, насколько позволяет ваша гибкость.
Начинайте "шагать" руками вперед, пока не достигнете положения планки - тело образует прямую линию от головы до пяток.
Затем мелкими шагами подтягивайте ноги к рукам, снова оказываясь в наклоне вперед. Медленно поднимайтесь в исходное положение стоя.
Лягте лицом вниз, руки поставьте чуть шире плеч. Ноги вытянуты назад, стопы вместе или немного разведены. Тело должно образовывать прямую линию от головы до пяток (не прогибайте спину и не поднимайте таз).
Вдыхая, медленно сгибайте локти и опускайте грудь к полу (до уровня 5-10 см над ним или до тех пор, пока грудь почти не коснется). Локти должны быть под углом 45° к туловищу (не разводите их широко в стороны).
Выдыхая, выталкивайте себя вверх, пока руки полностью не выпрямятся. Вернитесь в исходное положение и повторите 10-12 раз.
Станьте прямо, ноги на ширине плеч, руки свободно опустите или сведите перед собой.
Опуститесь в присед до того момента, пока бедра не будут параллельны к полу (или чуть выше, если затруднительно). Колени не должны выходить далеко за носки. Держите спину прямо и активируйте мышцы пресса.
Мощно оттолкнитесь ногами от пола и выполните вертикальный прыжок. Мягко приземлитесь на носки, затем плавно на всю стопу. Сразу переходите в следующее приседание - это один повтор.
Повторяйте в течение 30 секунд или 10-12 повторений.
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки вдоль тела. Приседайте, ставя руки на пол перед собой. Резко отставьте ноги назад в положение планки (как при отжимании). Тело должно образовывать прямую линию от головы до пяток.
Сделайте одно отжимание - это классический вариант с повышенной сложностью. Подпрыгните ногами назад к рукам (возвращение в положение приседания).
Мощно выпрыгните вверх, вытянув руки над головой. Сразу после приземления начните следующее повторение.
Повторяйте в течение 30 секунд.
Начните стоять прямо, ноги на ширине бедер. Перенесите вес на левую ногу и подтяните правое колено к груди.
Прыгните на правую ногу, подтягивая левое колено к груди. Задержитесь на мгновение, прежде чем прыгнуть обратно на левую ногу, подтягивая правое колено к груди.
Напрягите пресс, чтобы поддерживать правильную осанку и равновесие. Продолжайте чередовать движения в течение 30 секунд.
Начните из положения планки, поставив руки на ширине бедер. Напрягите мышцы живота, чтобы защитить поясницу. Отпрыгните обеими ногами в сторону, оставаясь в положении планки.
После этого сделайте прыжок назад. Увеличьте скорость, повторяя движение. Выполняйте упражнение в течение 30 секунд.
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