5 фильмов о жестокой мести, которые вы посмотрите на одном дыхании

Если вы любите напряженные сюжеты, где каждый шаг главного героя приближает к неизбежному возмездию, то этот список для вас. В этих фильмах месть не только главная цель, но и настоящее искусство. Ощущение каждой эмоции героев переплетается с непредсказуемыми поворотами сюжета, а финал оставляет неизгладимое впечатление.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам 5 фильмов о мести, которые захватят и не отпустят до последней минуты.

Кожа, в которой я живу

Психологический триллер от Педро Альмодовара, который рассказывает историю знаменитого хирурга Роберта Ледгарда. После трагедии, унесшей жизнь его жены, он создает искусственную кожу, которая может выдерживать самые страшные травмы. Ледгард держит в своем доме женщину, ставшую объектом его экспериментов, и в то же время скрывает темную и шокирующую правду о своем прошлом.

Тело

Испанский криминальный триллер, который рассказывает о детективе, расследующем исчезновение тела женщины, умершей при загадочных обстоятельствах. Тело, которое исчезло из морга, становится центром запутанного расследования, и с каждым шагом детективы все больше запутываются в паутине тайн, лжи и неожиданных открытий.

Другая женщина

Комедийно-драмедийный фильм, в котором рассказывается о трех женщинах, узнающих, что их отношения с одним мужчиной - не единственные. Все они по-разному реагируют на измену, однако объединяет их общая цель - разобраться в ситуации и найти свое место в жизни. Во время этого они развивают неожиданную дружбу, которая превращается в настоящее испытание для каждой из них.

Месть от-кутюр

Французская криминальная комедия, которая рассказывает о бывшем бандите, который пытается изменить свою жизнь, став дизайнером высокой моды. Однако его прошлое настигает его, и он вынужден использовать свои прежние навыки, чтобы защитить себя и свою новую карьеру от старых врагов.

Перспективная девушка

Драмедия с элементами триллера, которая рассказывает о Кассандре, молодой женщине, которая скрывает свое разочарование и боль из-за травматического прошлого. Она притворяется беззаботной, но на самом деле имеет тайный план мести, пытаясь раскрыть несправедливость, которая была причинена ей и ее близким.