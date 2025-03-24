46-летняя Полякова с обнаженной грудью позировала для обложки Playboy: горячее фото

46-летняя певица Оля Полякова, известная своим ярким стилем и откровенными образами, на этот раз пошла еще дальше. Украинская поп-дива впервые появилась на обложке легендарного мужского журнала Playboy. Это ее первая ню-фотосессия с 2016 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Оля Полякова, которой в этом году исполнилось 46, продолжает доказывать, что настоящая красота не зависит от возраста.

Певица сейчас находится в лучшей форме и демонстрирует, что прекрасная физическая форма - это не о возрасте в паспорте, а о желании и упорном труде.

Она признается, что теперь чувствует новые силы в себе и раскрывается как в творчестве, так и в личной жизни.

Принятие своего возраста дало ей ощущение свободы и принесло то, чего раньше не было в ее жизни, что дарит настоящее удовольствие.

"Работать с Олей над апрельским номером было настоящим удовольствием. Хотя до этого мы не были знакомы, я сразу понял, что это будет крутое сотрудничество. Оля - профессиональная, открытая и уверенная в себе, а это очень важно для такой съемки. Мы всегда стремимся сделать весеннюю обложку яркой и запоминающейся, и в этот раз нам это точно удалось", - прокомментировал сотрудничество главный редактор "Playboy Украина" Влад Иваненко. Оля Полякова на обложке Playboy (фото: instagram.com/playboyukraine.official)

"Результат превзошел ожидания - стильный, чувственный, смелый и одновременно элегантный. Уверен, что этот выпуск станет особенным для читателей. Спасибо Оле за доверие, а команде - за фантастическую работу!", - добавил он.

Реакция юзеров на "горячую" обложку с Поляковой

Поклонники певицы выражают восхищение под фото, которое Оля опубликовала в соцсетях.

В комментариях артистка получает множество комплиментов, отмечая ее невероятную красоту и уверенность.

Якщо ці груди не зроблені, а справжні у такому віці, то я вам дуже заздрю, по доброму. Ви - неймовірна

Шикарна! Краса в молодості від природи, краса після 40-ка від титанічної роботи над собою!

Це підпал! Шикарно, фантастично, суперово виглядаєте, Олю! Просто ракета, бомба, петарда!

На Олю гріх не подивитись, погортати обома руками, перечитати перед сном

Розкішна жінка, неймовірна красуня

К слову, съемки для фотосессии состоялись во Франции во время европейского тура артистки. Традиционно фотографом была Соня Плакидюк.

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