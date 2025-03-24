46-летняя Полякова с обнаженной грудью позировала для обложки Playboy: горячее фото
46-летняя певица Оля Полякова, известная своим ярким стилем и откровенными образами, на этот раз пошла еще дальше. Украинская поп-дива впервые появилась на обложке легендарного мужского журнала Playboy. Это ее первая ню-фотосессия с 2016 года.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Оля Полякова, которой в этом году исполнилось 46, продолжает доказывать, что настоящая красота не зависит от возраста.
Певица сейчас находится в лучшей форме и демонстрирует, что прекрасная физическая форма - это не о возрасте в паспорте, а о желании и упорном труде.
Она признается, что теперь чувствует новые силы в себе и раскрывается как в творчестве, так и в личной жизни.
Принятие своего возраста дало ей ощущение свободы и принесло то, чего раньше не было в ее жизни, что дарит настоящее удовольствие.
"Работать с Олей над апрельским номером было настоящим удовольствием. Хотя до этого мы не были знакомы, я сразу понял, что это будет крутое сотрудничество. Оля - профессиональная, открытая и уверенная в себе, а это очень важно для такой съемки. Мы всегда стремимся сделать весеннюю обложку яркой и запоминающейся, и в этот раз нам это точно удалось", - прокомментировал сотрудничество главный редактор "Playboy Украина" Влад Иваненко.Оля Полякова на обложке Playboy (фото: instagram.com/playboyukraine.official)
"Результат превзошел ожидания - стильный, чувственный, смелый и одновременно элегантный. Уверен, что этот выпуск станет особенным для читателей. Спасибо Оле за доверие, а команде - за фантастическую работу!", - добавил он.
Реакция юзеров на "горячую" обложку с Поляковой
Поклонники певицы выражают восхищение под фото, которое Оля опубликовала в соцсетях.
В комментариях артистка получает множество комплиментов, отмечая ее невероятную красоту и уверенность.
- Якщо ці груди не зроблені, а справжні у такому віці, то я вам дуже заздрю, по доброму. Ви - неймовірна
- Шикарна! Краса в молодості від природи, краса після 40-ка від титанічної роботи над собою!
- Це підпал! Шикарно, фантастично, суперово виглядаєте, Олю! Просто ракета, бомба, петарда!
- На Олю гріх не подивитись, погортати обома руками, перечитати перед сном
- Розкішна жінка, неймовірна красуня
К слову, съемки для фотосессии состоялись во Франции во время европейского тура артистки. Традиционно фотографом была Соня Плакидюк.
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