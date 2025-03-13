43-летняя женщина сбросила 20 кг без диет. Она назвала 14 продуктов, которые изменили ее тело

Американский тренер Рут Сукуп похудела на 20 кг без каких-либо диет. Ей удалось это сделать благодаря правильной корректировке своего рациона.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу женщины.

Какие продукты ест женщина

Животный белок

Первым в ее списке - животный белок. Обычно это костный бульон и свежие фермерские яйца утром, курица или говядина на обед. Тогда как на ужин она выбирает свинину или рыбу.

"Я похудела на 20 кг в возрасте 43 лет без диет или Ozempic", - написала она.

Здоровый жир

Здоровые жиры могут быть полезными во время похудения, поскольку они помогают поддерживать чувство сытости, снижают аппетит и способствуют нормализации обмена веществ.

Они также важны для здоровья сердца, мозга и кожи. Кроме того, здоровые жиры, такие как омега-3 жирные кислоты, помогают уменьшить воспаление и поддерживать уровень энергии.

Рут Сукуп включила в свой рацион масло авокадо, сливочное масло, а также питательные молочные продукты - жирные сливки, сливочный сыр, творог, сметану и греческий йогурт.

Овощи

Овощи являются очень полезными во время похудения. Они имеют низкую калорийность, но при этом богаты витаминами, минералами, клетчаткой и водой.

Благодаря высокому содержанию клетчатки, овощи способствуют длительному ощущению сытости, что помогает избегать переедания.

"Много брокколи, цветной капусты, шпината, спаржи, болгарского перца, лука, чеснока, помидоров, моркови и брюссельской капусты", - отметила женщина.

Свежие ягоды

Фрукты также есть в списке покупок Рут, особенно свежие ягоды. Преимущественно это клубника, черника и малина.

Ягоды являются отличным источником витаминов, таких как витамин C, а также важных минералов, в частности калия, которые необходимы для поддержания нормального функционирования организма во время похудения.

Ферментированные продукты

По словам тренера, она старается есть по крайней мере немного ферментированной пищи каждый день ради пробиотиков.

"Мой любимый кимчи, но я также люблю свежую квашеную капусту или кефир", - добавила она.

Крахмал

Крахмал также является частью ее рациона. Он является есть источником медленно усваиваемых углеводов, которые обеспечивают организм стабильной энергией в течение длительного времени. Это помогает избежать резких колебаний уровня сахара в крови и поддерживает энергию в течение дня.

"Я не ем много крахмалистой пищи, но я люблю хлеб на закваске, а также иногда готовлю картофель или рис к обеду, в зависимости от того, что мы едим", - говорит она.

Приправы

Приправы могут быть отличным дополнением к рациону во время похудения, поскольку они добавляют вкуса еде без дополнительных калорий. В целом женщина выбирает соль, перец, чеснок, свежая зелень и острый соус.

Как Рут Сукуп выглядела до и после похудения (фото: кадр из видео)

Что исключила из рациона

Маргарин

Один из основных недостатков маргарина - это наличие трансжиров, которые образуются во время процесса гидрогенизации (превращение жидких масел в твердые). Трансжиры повышают уровень "плохого" холестерина, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Высокообработанное масло семян

Масла семян, такие как соевое, кукурузное, подсолнечное и другие, могут быть вредными для здоровья.

Во время обработки масла, в частности при высоких температурах, могут образовываться трансжиры - вредные для здоровья соединения, которые могут повышать уровень "плохого" холестерина (LDL) в крови, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Высокие температуры, используемые для обработки семенных масел, могут вызывать образование вредных веществ, таких как акриламид, который обладает канцерогенными свойствами.

Сахар

Женщина также старается избегать сахара. Она его заменяет монкфрутом , который является здоровой натуральной альтернативой.

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы

По словам Рут, это еще один очень токсичный и воспалительный ингредиент, которого она старается избегать. Однако, к сожалению, он слишком распространен во многих обработанных пищевых продуктах.

Высокий уровень фруктозы в рационе может способствовать развитию воспалений в организме, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, артритов и других хронических заболеваний.

Фасованные гарниры

Тренер также рекомендует избегать упакованных гарниров, таких как смеси рисового плова, картофеля и других. Это высокообработанные продукты, которые наносят сильный вред.

Зерновые завтраки

Необходимо избегать сладких хлопьев на завтрак. Большинство проходит высокую обработку и содержит много добавок и сахара. Если вы хотите есть каши, выбирайте блюда с большим содержанием клетчатки и меньшим содержанием сахара.

Фруктовый сок

По словам Рут, фруктовый сок может показаться питательным, но его следует избегать.

Некоторые соки, обозначенные как "натуральные", могут быть на самом деле сделаны из концентрата или содержать лишь часть натурального сока, дополненную водой и подсластителями, что снижает их пищевую ценность.

Чтобы избежать этих негативных последствий, лучше выбирать свежевыжатые соки без добавления сахара или, еще лучше, употреблять фрукты целиком, поскольку они содержат клетчатку и другие полезные вещества.