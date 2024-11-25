43-летняя Пэрис Хилтон призналась, делала ли пластические операции

Пэрис Хилтон, которая недавно показала своих детей , на этот раз прокомментировала тему пластических операций. В частности, американская светская львица призналась, прибегала ли к подобным процедурам.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее комментарий для подкаста Zach Sang Show пишет об этом подробнее.

Что говорит Хилтон о пластических операциях

Так, актриса, исполнительница и благотворительница рассказывает, что никогда не делала таких "процедур красоты", и она гордится своей натуральной красотой.

"Я действительно горжусь тем, что я вся натуральная", - подчеркивает Пэрис.

"Я держусь подальше от солнца. Я никогда не делала ботокс, инъекции, операции - абсолютно ничего", - также отметила она.

Делала ли Пэрис Хилтон пластические операции (фото: instagram.com/parishilton)

Звезда, как известно, обрела безумную популярность как участница шоу "Простая жизнь", где также снялась ее подруга Николь Ричи, дочь певца Лайонела Ричи. Шоу выходило на канале Fox и имело огромный успех, однако ссора Хилтон и Ричи привела к тому, что после трех сезонов программа была закрыта. Следующие четвертый и пятый сезоны вышли на канале E!

Кроме того, Хилтон снялась в лентах "Девять жизней", "Модная мама", "Дом восковых фигур". За роль Пейдж Эдвардс в "Доме восковых фигур" она получила премию и была номинирована в категории "Прорыв года".

Также Пэрис имеет незаурядные успехи в музыкальной карьере: она выпустила несколько сольных альбомов, получивших признание.

А еще Пэрис занялась бизнесом, выпустив линию парфюмерии совместно с компанией Parlux Fragrances.

В 2007 году звезда заявила, что хочет, чтобы ее заморозили после смерти. Она перечислила значительную сумму в Институт крионики, чтобы в будущем ученые "смогли ее воскресить". "Благодаря этому моя жизнь может продлиться на сотни тысяч лет", - говорила селебрити.

Чем известна Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)

Что касается личной жизни, то вместе со своим избранником Картером Реумом светская львица воспитывает двоих детей - сына Феникса и дочь Лондон.