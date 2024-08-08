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42-летняя Брежнева удивила фанатов смелыми фото: певица позировала полуобнаженной на коне

Вера Брежнева (Фото: instagram.com/ververa)
Автор: Любовь Блажко

Вера Брежнева, которая рассталась с Константином Меладзе в период полномасштабной войны, удивила поклонников смелым контентом. Она выложила в сеть серию кадров, на которых позировала полуобнаженной на коне.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает подробнее, что показала исполнительница в своем блоге в Instagram.

Брежнева поразила пикантными фото

На черно-белых кадрах звезда появилась в белоснежных широких брюках и с оголенным верхом. Певица обнимала коня, а также серьезным взглядом смотрела в объектив.

Кадры, как можно заметить, были сделаны на фоне морского побережья.

Певица показала смелые кадры (Фото: instagram.com/ververa)

Реакция сети

Поклонники и коллеги не оставили знаменитость без внимания и написали в ее адрес немало комплиментов. Вот некоторые из них:

  • "Вера, вы красавица. Как будто вас художник нарисовал на картине. Вы - украинское солнце, которое наполняет этот мир добротой и улыбкой"
  • "Молодая и красивая"
  • "Просто ангел"
  • "Шикарная, как всегда"
  • "Какая же вы хорошая"
  • "Как это нежно и красиво"
  • "Нереально"
  • "Прекрасная"
  • "Эти фото просто великолепны, Вера".

Напомним, Вера Брежнева - 42-летняя украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра".

До полномасштабного вторжения РФ в Украину жила и работала в стране-агрессоре, однако после февраля 2022 года выразила проукраинскую позицию и покинула РФ.

Артистка поддержала Украину после начала полномасштабной войны (Фото: instagram.com/ververa)

Также рассталась с российским продюсером и композитором Константином Меладзе, с которым была в браке с 2015 года.

От брака с первым мужем - украинским бизнесменом Михаилом Киперманом - воспитывает дочерей Софию и Сару.

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