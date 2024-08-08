42-летняя Брежнева удивила фанатов смелыми фото: певица позировала полуобнаженной на коне

Брежнева поразила пикантными фото

На черно-белых кадрах звезда появилась в белоснежных широких брюках и с оголенным верхом. Певица обнимала коня, а также серьезным взглядом смотрела в объектив.

Кадры, как можно заметить, были сделаны на фоне морского побережья.

Певица показала смелые кадры (Фото: instagram.com/ververa)

Реакция сети

Поклонники и коллеги не оставили знаменитость без внимания и написали в ее адрес немало комплиментов. Вот некоторые из них:

"Вера, вы красавица. Как будто вас художник нарисовал на картине. Вы - украинское солнце, которое наполняет этот мир добротой и улыбкой"

"Молодая и красивая"

"Просто ангел"

"Шикарная, как всегда"

"Какая же вы хорошая"

"Как это нежно и красиво"

"Нереально"

"Прекрасная"

"Эти фото просто великолепны, Вера".

Напомним, Вера Брежнева - 42-летняя украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра".

До полномасштабного вторжения РФ в Украину жила и работала в стране-агрессоре, однако после февраля 2022 года выразила проукраинскую позицию и покинула РФ.

Артистка поддержала Украину после начала полномасштабной войны (Фото: instagram.com/ververa)

Также рассталась с российским продюсером и композитором Константином Меладзе, с которым была в браке с 2015 года.

От брака с первым мужем - украинским бизнесменом Михаилом Киперманом - воспитывает дочерей Софию и Сару.