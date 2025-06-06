40-летняя женщина похудела на 50 кг без диет и жестких ограничений: вот что она делала

История похудения

Сейчас в 40 лет Николь весит 58 килограммов и чувствует себя увереннее, чем когда-либо.

"Мне понадобилось 15 лет, чтобы дойти сюда, но это не должно было занять столько времени. Если бы я могла вернуться назад и поговорить с собой 25-летней, я бы сказала: "ты несокрушимая", - рассказала женщина.

Она перепробовала много диет и она благодаря им худела, но после окончания снова набирала вес.

Николь наняла коуча для разработки индивидуальной стратегии, которая учитывала ее гормоны, стресс, сон и образ жизни.

"Этот человек не просто изменил мою жизнь, он ее спас. Дал мне советы, чтобы перестать сидеть на диетах и начать жить", - добавила она.

С тех пор Николь навсегда сбросила лишний вес и помогает другим женщинам этого достичь.

"Самый быстрый путь к телу вашей мечты? Медленный, устойчивый план, который на самом деле работает долгосрочно", - сказала она.

Николь Дворачек до похудения (фото: walesonline.co.uk)

5 правил похудения

Николь Дворачек назвала 5 правил, которые помогли ей похудеть:

белок - ешьте 0,7-1 грамм на каждый килограмм вашего веса ежедневно

вы едите больше, чем думаете - важно соблюдать норму контролировать уровень белка и клетчатки

силовые тренировки помогают создать тело мечты

ходите ежедневно - 8-10 тысяч шагов в день. Это бесплатно, легко и невероятно эффективно

откажитесь от диетического менталитета и постоянного подсчета калорий - слушайте свое тело и ешьте разнообразную полезную пищу

Сейчас Николь сосредоточена на наращивании мышц, восстановлении метаболического здоровья и предоставлении женщинам возможности перестать зацикливаться на весах.

Она работает с женщинами, которые преодолевают менопаузу, гормональный дисбаланс и выгорание.

"Вы не можете сидеть на диетах так, как в 25 лет. Вам нужен план на этот период жизни", - объяснила она.

Николь Дворачек после похудения (фото: walesonline.co.uk)