40-летняя женщина похудела на 50 кг без диет и жестких ограничений: вот что она делала

Американка Николь Дворачек похудела с 108 килограммов до 58 благодаря не новомодным диетам, а правильному подходу к питанию. Женщина около 15 лет пыталась потерять лишний вес и ей удалось это сделать благодаря простым 5 изменениям.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Wales online.
Сейчас в 40 лет Николь весит 58 килограммов и чувствует себя увереннее, чем когда-либо.
"Мне понадобилось 15 лет, чтобы дойти сюда, но это не должно было занять столько времени. Если бы я могла вернуться назад и поговорить с собой 25-летней, я бы сказала: "ты несокрушимая", - рассказала женщина.
Она перепробовала много диет и она благодаря им худела, но после окончания снова набирала вес.
Николь наняла коуча для разработки индивидуальной стратегии, которая учитывала ее гормоны, стресс, сон и образ жизни.
"Этот человек не просто изменил мою жизнь, он ее спас. Дал мне советы, чтобы перестать сидеть на диетах и начать жить", - добавила она.
С тех пор Николь навсегда сбросила лишний вес и помогает другим женщинам этого достичь.
"Самый быстрый путь к телу вашей мечты? Медленный, устойчивый план, который на самом деле работает долгосрочно", - сказала она.
Николь Дворачек назвала 5 правил, которые помогли ей похудеть:
Сейчас Николь сосредоточена на наращивании мышц, восстановлении метаболического здоровья и предоставлении женщинам возможности перестать зацикливаться на весах.
Она работает с женщинами, которые преодолевают менопаузу, гормональный дисбаланс и выгорание.
"Вы не можете сидеть на диетах так, как в 25 лет. Вам нужен план на этот период жизни", - объяснила она.
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