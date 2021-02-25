Всього 40%: відомий лікар розповів, коли в Україні може закінчитися пандемія

"Для того, щоб зупинився коронавірус, потрібно, щоб 40% населення перехворіло або було щеплено", - розповів Дубровський.

Доктор зазначив, що одна хвора коронавірусом людина заражає десь 4-5 людей.

"Також є й інші думки, вони більш позитивні. Вони говорять про те, що достатньо навіть 20% населення", - зазначив лікар.

Дубровський розповів, що в результаті досліджень вчені з'ясували, що приблизно 20-30% населення всього світу коронавірус ніколи не торкнеться. Вся справа в перехресному імунітеті. У цих людей вже є відповідь Т-клітин.

Доктор підсумував, що для набуття колективного імунітету, всьому світу не треба перехворіти. Але, за словами медика, через недостовірну статистику COVID-19 в Україні ми точно не можемо знати, скільки ж людей точно вже перенесли інфекцію.

"Ми можемо сміливо множити на 5 число перехворівших і ми не помилимося", - сказав Дубровський, зазначивши, що 2/3 українців тестів просто не роблять.

Доктор Дубровський розповів про колективний імунітет