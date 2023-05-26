4 смертельных ДТП с участием украинских судей, которых так и не наказали

Юрий Грица

9 августа 2011 года судья Хозяйственного суда Ивано-Франковской области Юрий Грица на "Волге" въехал в ремонтников "Водоекотехпрома". В результате ДТП погиб 60-летний Евгений Черепаха, а 41-летний Степан Щур получил инвалидность.

Экспертиза обнаружила, что Грица был за рулем пьяным. Сам судья признал это во время слушаний.

Следственные действия длятся до сих пор. При этом виновник смертельного ДТП продолжает работать судьей.

Виктор Амарович

В 2014 году на трассе Киев - Чоп внедорожник Амаровича вылетел на встречную полосу и протаранил "семерку". Водитель легковушки погиб на месте происшествия. Также джип задел еще одно или два автомобиля.

Экспертиза показала, что судья был в состоянии опьянения, но, несмотря на это, прокурор заявил, что Амаровича не могут уволить, так как не хватает доказательств.

Виктор Волощук

Судья Олевского райсуда Житомирской области Виктор Волощук в 2015 году выехал на встречную полосу и сбил 21-летнего мотоциклиста. Парень умер в тот же день. Судья отказался проходить тест на уровень алкоголя в крови, хотя свидетели утверждали, что тот был пьян. Вскоре Волощук скрылся с места происшествия.

Суд признал его виновным в ДТП, но от отбывания наказания Волощука освободили. Основанием для этого стала норма закона, предусматривающая амнистию для ликвидаторов и пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Волощука на время отстранили от должности, но вскоре вернули на работу. В 2020 году он ушел в отставку и теперь имеет пожизненную судейскую пенсию.

Сергей Корниенко

В декабре 2017-го Корниенко совершил смертельное ДТП в Киеве. На своем Land Rover Freelander судья наехал на мужчину на пешеходном переходе. От полученных травм пострадавший скончался. Уровень алкоголя в крови судьи превышал допустимую норму в девять раз.

После ДТП Корниенко еще продолжал возглавлять Васильковский межрайонный суд.

Заметим, что вождение в состоянии опьянения, в результате которого пострадали или погибли люди, является преступлением, за которое можно сесть в тюрьму от 5 до 10 лет.

Однако ни один из вышеперечисленных судей к уголовной ответственности так и не был привлечен! Более того: трое из четырех ушли в отставку на пожизненное содержание и, по информации фонда DEJURE, до сих пор получают деньги из бюджета! Лишь одного (судью Корниенко) Высший совет правосудия уволил.

Карма для Тандыра?

Напомним, что в 2021 году Тандыр помог судье Киево-Святошинского райсуда Дмитрию Усатову избежать ответственности по ст. 124 КУоАП (причины ДТП).

А по ст. 130 КУоАП (пьяное вождение) Усатова "отмазал" судья Печерского райсуда Олег Белоцерковец, потому что закрыл дело по срокам.

Тогда Усатов устроил пьяное ДТП, что привело к тяжелым травмам позвоночника водителя другого авто.

"Хотя Первая Дисциплинарная палата ВРП временно отстранила судью Усатова от совершения правосудия, в действиях судьи Тандыра нарушений не нашла и тот не понес никакого наказания", - рассказали в DEJURE.

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